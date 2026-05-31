Se complica la seguridad migratoria en ciudades santuario y Gavin Newsom advierte con demandar al DHS

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, volvió a plantear un plan para suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos internacionales ubicados en ciudades santuario, lo que podría afectar el ingreso de millones de viajeros internacionales. Según explicó en una entrevista televisiva, el gobierno federal no tiene obligación de mantener esos controles en jurisdicciones que, a su juicio, “no permiten” aplicar las leyes de inmigración y bloquean el trabajo de los agentes en instalaciones locales. La iniciativa encendió alertas en el sector aéreo, entre organizaciones de transporte y en gobernadores demócratas, que advierten por el impacto en la conectividad y en comunidades migrantes.

El plan del DHS para aeropuertos en ciudades santuario

Mullin afirmó que el DHS trabaja en una propuesta para frenar los controles migratorios y aduaneros en ciudades que, según dijo, obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración.

La medida incluye a los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (JFK) y Newark, además de terminales en Filadelfia, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

El funcionario cuestionó que se sigan procesando vuelos internacionales en esas terminales mientras las jurisdicciones santuario se niegan a colaborar con las deportaciones.

Organizaciones conservadoras acusaron de traición contra el secretario del DHS, Markwayne Mullin Jacquelyn Martin - AP/Flickr ICE

Rechazo del sector aéreo y preocupación migrante

La propuesta generó rechazo entre actores del sector, como la Asociación de Viajes de Estados Unidos y Airlines for America, que alertan sobre el impacto en la conectividad y en la economía ligada al turismo.

Un eventual retiro de agentes federales podría paralizar o desviar vuelos internacionales y afectar de forma directa a viajeros migrantes que utilizan estos aeropuertos como puerta de entrada y salida del país.

La tensión se da en paralelo a las protestas en Newark, donde manifestantes anti-ICE bloquearon el acceso a Delaney Hall para denunciar condiciones dentro del centro de detención, acusaciones que el DHS rechazó en un comunicado.

La mención de Donald Trump a Markwayne Mullin antes de su llegada al DHS

La tensión política con estados demócratas

En una reunión de gabinete, Mullin y el zar de la frontera, Tom Homan, defendieron una línea más dura, incluso aludiendo a alimentar por la fuerza a detenidos en caso de huelga de hambre.

El endurecimiento del discurso y el plan sobre aeropuertos profundizan el choque con estados y ciudades santuario, que defienden políticas locales para proteger a migrantes frente a las deportaciones.

Gobernadores demócratas, entre ellos Gavin Newsom en California, han advertido que recurrirán a los tribunales si el DHS concreta la suspensión de controles federales en aeropuertos clave de sus estados.

Se complica la seguridad migratoria en ciudades santuario y Gavin Newsom advierte con demandar al DHS MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para tener en cuenta ante el plan de seguridad migratoria

Para viajeros latinos que usan aeropuertos de ciudades santuario, el escenario inmediato sigue igual: los controles migratorios y aduaneros continúan operando mientras el plan del DHS se mantiene en discusión interna.

Si la propuesta avanza, podrían registrarse desvíos de vuelos, cancelaciones o cambios de aeropuerto que encarezcan los viajes y compliquen conexiones, en especial para quienes viajan con frecuencia por trabajo o reunificación familiar.

Personas con procesos migratorios abiertos, entrevistas o plazos sensibles deberían monitorear con atención eventuales anuncios oficiales y revisar con anticipación sus itinerarios para evitar contratiempos vinculados a cambios de terminal o de horarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.