A partir del 1° de febrero: el documento obligatorio para volar en EE.UU.

Desde el 1º de febrero de 2026, los viajeros de Estados Unidos que no presenten ante las autoridades aeroportuarias una Real ID o un pasaporte de EE.UU. u otra identificación aceptada para volar dentro del país norteamericano, tendrán que pagar 45 dólares para poder subir al avión.

TSA ConfirmID: quiénes deben pagar US$45 para volar en EE.UU.

Se trata del TSA ConfirmID, a través de la cual la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) podrá verificar la identidad de los viajeros para que puedan pasar los controles de seguridad.

Los viajeros sin Real ID u otra identificación aceptada deberán pagar una tarifa adicional de forma obligatoria Archivo

Este nuevo sistema será obligatorio para quienes no cumplan con alguno de los demás métodos de verificación de identidad aceptados. En esos casos, los viajeros mayores de 18 años deberán pagar US$45 sin excepciones.

Sin embargo, las autoridades detallan en su web que el abono de la tarifa no significa que la TSA pueda verificar su identidad de forma correcta. “No hay garantía”, explican las autoridades.

Cómo pagar la tarifa TSA ConfirmID paso a paso

Quienes necesiten usar TSA ConfirmID deben seguir una serie de pasos. En primer lugar, deben ingresar al sitio de la agencia, donde podrán realizar el proceso. En dicho portal, el sistema solicita información básica del pasajero, entre ella:

Nombre legal completo del viajero (el pago puede hacerlo otra persona, pero los datos deben corresponder al pasajero)

(el pago puede hacerlo otra persona, pero los datos deben corresponder al pasajero) Fecha de inicio del viaje, ya que el abono tiene una validez de diez días desde la fecha indicada

Un método de pago válido: cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito, Venmo o PayPal, para abonar la tarifa de US$45, que solo puede hacerse en esta web

Una vez dentro del portal, se deben seguir los pasos para finalizar el abono de la tarifa de TSA ConfirmID. Antes de enviar la solicitud, la agencia recomienda revisar cuidadosamente la información ingresada, especialmente la fecha de inicio del viaje y el correo electrónico de contacto.

El pago se puede hacer únicamente a través del portal de pagos del gobierno de Estados Unidos Kite_rin - Shutterstock

Tras completarse la transacción, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación enviado por Pay.gov, que acredita que el pago fue procesado correctamente.

Es fundamental guardar el correo de confirmación, ya sea en formato digital, mediante una captura de pantalla, o imprimir el recibo. Ese comprobante será requerido en el control de seguridad del aeropuerto.

En el punto de control, el viajero deberá mostrar el recibo de TSA ConfirmID, en formato impreso o electrónico, a un oficial de seguridad para iniciar el proceso alternativo de verificación de identidad.

Qué pasajeros deberán pagar la tarifa TSA ConfirmID desde febrero

Esta opción es únicamente para quienes no puedan presentar ninguno de los documentos identificatorios aceptados por la TSA para realizar vuelos internos en Estados Unidos. Estos son:

Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por los estados que cumplan con los requisitos de Real ID.

Las licencias de conducir temporales no son aceptadas como documento válido de identificación.

Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o tarjeta de identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) expedida por un estado.

Licencias de conducir digitales (mDL, por sus siglas en inglés) emitidas por estados autorizados para uso federal.

El pago de los US$45 por la TSA ConfirmID no asegura el ingreso al avión Archivo

Las mDL (por sus siglas en inglés) deben estar basadas en un real ID, EDL (por sus siglas en inglés) o EID (por sus siglas en inglés).

Pasaporte de Estados Unidos vigente.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST (por sus siglas en inglés).

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a familiares dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificación con fotografía emitida por una Nación Tribal o Tribu Indígena reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés).

Tarjeta PIV HSPD-12 (por sus siglas en inglés).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial de Canadá o tarjeta emitida por Indigenous and Northern Affairs Canada.

Credencial de Identificación para Trabajadores del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

Tarjeta de Autorización de Empleo emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), formulario I-766.

Credencial de Marino Mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Además, la TSA destaca que acepta ciertas identificaciones digitales de forma experimental: