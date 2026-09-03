Pasaporte estadounidense y ciudadanía: el requisito que se aplicaría a menores de edad y complica a familias migrantes

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) analiza exigir a los padres o tutores que acrediten su ciudadanía o estatus migratorio al solicitar un pasaporte para un menor, según un borrador. La propuesta está vinculada con la Orden Ejecutiva 14418 de Donald Trump, cuya aplicación fue bloqueada temporalmente el 2 de septiembre por una jueza federal de Maryland.

Pasaporte estadounidense para menores

Según informó Reuters, el DOS elaboró un borrador de directrices que contempla exigir a los padres que soliciten un pasaporte para sus hijos pruebas de su propia ciudadanía estadounidense o estatus migratorio regular.

El documento representa, de acuerdo con la agencia, el primer detalle concreto sobre cómo podría aplicarse una orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de agosto, destinada principalmente a combatir lo que el gobierno denomina turismo de parto y a ampliar determinadas excepciones históricas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento.

La propuesta establece que la información de los padres pasaría a formar parte de la evaluación que realiza el gobierno sobre la elegibilidad del menor para obtener el pasaporte.

En este sentido, los progenitores o tutores legales deberían presentar documentos que acrediten su estatus y, entre las alternativas mencionadas, aparecen:

Pasaporte estadounidense válido

Certificado de nacimiento para demostrar ciudadanía

Formulario I-94 o green card.

Cuáles son los requisitos actuales al tramitar un pasaporte para un menor

El cambio tendría especial importancia para las familias migrantes porque el procedimiento vigente es más limitado. Actualmente, cuando un niño nace en EE.UU., los padres deben acreditar la relación de filiación y presentar una identificación con fotografía durante el trámite del pasaporte.

El trámite ya no se limitaría a acreditar la identidad del menor, sino que incorporaría formularios y documentos específicos de los adultos responsables Fotomontaje realizado con IA

Según Reuters, restringir la ciudadanía por nacimiento se convirtió en una de las prioridades del gobierno de Trump dentro de su ofensiva contra la inmigración.

El mandatario ya había intentado avanzar anteriormente con una orden más amplia, aunque aquella medida fue posteriormente cuestionada ante los tribunales.

La orden ejecutiva de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva del 6 de agosto es más limitada que el primer intento de Trump y apunta especialmente al denominado “turismo de parto”, una práctica en la que mujeres viajan a EE.UU. para dar a luz con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía.

Los padres deberían aportar un pasaporte estadounidense válido, un certificado de nacimiento, un formulario I-94 o una tarjeta de residente permanente Imagen creada con IA

El alcance de la nueva directiva no se limita exclusivamente a esa situación. El texto contempla negar la ciudadanía a niños cuando uno de sus padres se encuentre en determinadas circunstancias.

Entre ellas se encuentran:

Que uno de los padres trabaje para un gobierno extranjero en EE.UU.

Que uno de los padres esté involucrado en fraude relacionado con la obtención de ciudadanía.

Que exista una transacción comercial destinada a conseguir la ciudadanía.

Que uno de los padres sea clasificado como “enemigo extranjero”.

Una jueza bloqueó temporalmente la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El escenario judicial cambió el 2 de septiembre. La jueza federal Deborah Boardman emitió una medida cautelar preliminar que impide al gobierno aplicar la Orden Ejecutiva 14418.

La magistrada consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la medida viola sus derechos bajo la 14.ª Enmienda, según destacó CBS News. La decisión no representa una resolución definitiva sobre todas las disposiciones de la orden.

Además, las agencias federales pueden continuar con el trabajo en las directrices destinadas a establecer cómo se implementaría la política.