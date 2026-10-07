Permiso de trabajo: el Uscis reporta casos en los que el EAD ya tarda cerca de seis meses

El procesamiento del permiso de trabajo en Estados Unidos puede tardar hasta seis meses en algunas categorías del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Las estadísticas corresponden al período iniciado el 1° de octubre de 2025, actualizadas hasta el 31 de julio de 2026.

¿En qué casos el permiso de trabajo puede demorarse hasta seis meses en EE.UU.?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el plazo del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, cambia de acuerdo con la base utilizada para presentar el pedido. Dos grupos concentran las mayores demoras:

EAD basado en un ajuste de estatus pendiente mediante el Formulario I-485: 5,8 meses

5,8 meses EAD basado en un permiso de permanencia temporal (parole): seis meses

Los permisos por ajuste de estatus tardan 3,6 meses más que el año anterior Fotomontaje realizado con IA

Los valores corresponden a la media de procesamiento. Esto significa que, dentro del período analizado, Uscis completó la mitad de los casos en ese lapso o menos.

¿Qué significan la espera en el procesamiento que publica Uscis?

El Uscis calcula estos períodos a partir del lapso que transcurre desde la recepción de una solicitud o petición hasta que finaliza su procesamiento.

El organismo aclara que las estadísticas históricas no necesariamente pueden compararse con los plazos que aparecen en su herramienta de seguimiento de casos, ya que ambas mediciones utilizan metodologías diferentes.

También advierte que los números pueden modificarse respecto de informes anteriores debido a actualizaciones de la información y a resultados posteriores a la adjudicación.

¿Cómo aumentaron las demoras del EAD para parole y ajuste de estatus?

Las dos modalidades con los plazos más altos registraron un fuerte aumento frente a 2025. En los permisos de trabajo basados en parole, la mediana había sido de 0,9 meses en 2025, por lo que el incremento en 2026 fue de 5,1 meses.

Para las solicitudes vinculadas con un Formulario I-485 pendiente, el plazo había sido de 2,2 meses el año anterior y aumentó 3,6 meses en 2026.

Los tiempos del EAD según cada categoría migratoria

Otras bases de presentación del I-765 exhiben plazos más cortos. Quienes tramitan la autorización laboral a partir de una petición de asilo pendiente tuvieron una espera media de 0,7 meses. En años anteriores, ese valor había sido de:

3,2 meses en 2021

9,2 en 2022

1,6 en 2023

0,5 meses en 2024

- Los solicitantes pueden consultar si su caso ya admite un pedido de seguimiento por demora Imagen ilustrativa generada con IA

En los expedientes vinculados con la aprobación del Formulario I-821D, correspondiente a la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y presentados conjuntamente bajo la categoría (c)(33), la cifra ascendió a 3,5 meses. Los registros previos fueron de 1,9 meses en 2021, 0,5 en 2022, un mes en 2023 y 1,8 en 2024.

Por su parte, el grupo que reúne a todas las demás solicitudes de autorización de empleo registró un tiempo de procesamiento de 3,9 meses durante el período analizado.

¿Cómo saber si una solicitud del permiso de trabajo se demora más de lo esperado?

Según el Uscis, los solicitantes pueden consultar su herramienta oficial de tiempos de procesamiento, en la que deben seleccionar el formulario, la categoría correspondiente y la oficina que tiene el caso.

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La agencia explica en su apartado de información adicional que estos plazos se actualizan periódicamente con los datos más recientes disponibles y funcionan como una referencia general sobre la duración de determinados trámites.

Si una persona considera que su expediente demora más de lo esperado, puede consultar si ya está habilitada para presentar una solicitud de seguimiento por demora. Para conocer el estatus individual del trámite, el Uscis también permite utilizar el número de recibo a través de su herramienta de consulta.