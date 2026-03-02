Guía de estudio para migrantes: las 20 preguntas clave en el examen de ciudadanía estadounidense este 2026

Para obtener la naturalización estadounidense, se debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Uno de los más destacados es la aprobación de dos exámenes obligatorios: el de inglés (que incluye lectura y escritura) y el examen cívico.

Cuáles son las 20 preguntas clave para presentar el examen cívico

La prueba realizada por el Uscis se realiza de forma oral durante una entrevista con un oficial , quien formulará directamente las preguntas al solicitante, que deberá responder en voz alta.

El examen cívico es oral y consta de hasta 10 preguntas seleccionadas de una lista oficial de 100 (Facebook/USCIS Español)

Las preguntas se centran principalmente en temas de historia y gobierno de Estados Unidos, como la Constitución, las ramas del poder, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como hechos y personajes históricos relevantes del país.

El banco oficial del Uscis incluye 128 preguntas y, durante la entrevista, el oficial puede hacer solo 20. Para aprobar, el solicitante debe contestar correctamente al menos seis.

1. ¿Cuál es un derecho o libertad que otorga la Primera Enmienda?

Libertad de expresión

Libertad religiosa

Libertad de prensa

Libertad de reunión

Libertad de petición al gobierno

2. ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos?

Capital económico

Capital de mercado

3. Nombra una rama o parte del gobierno.

Congreso

Legislativo

Presidente

Ejecutivo

Tribunales

Judicial

4. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos?

El Senado y la Cámara de Representantes

5. ¿Quién es actualmente uno de los senadores estadounidenses de su estado?

6. ¿En qué mes votamos por el presidente?

Noviembre

7. ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos actualmente?

8. ¿Cuál es la capital de tu estado?

9. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en Estados Unidos?

Demócrata y republicano

10. ¿Cuál es una responsabilidad que recae únicamente sobre los ciudadanos de Estados Unidos?

Servir en un jurado

Votar en una elección federal

11. ¿Qué edad deben tener los ciudadanos para poder votar por el presidente?

A partir de los 18 años

12. ¿Cuándo es el último día para enviar los formularios de impuestos federales sobre la renta?

15 de abril

13. ¿Quién fue el primer presidente?

George Washington

14. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?

Liberó a los esclavos (Proclamación de Emancipación)

Salvó (o preservó) la Unión

Lideró a los Estados Unidos durante la Guerra Civil

15. Nombra una guerra que libró Estados Unidos en la década de 1900

Primera Guerra Mundial

Segunda Guerra Mundial

Guerra de Corea

Guerra de Vietnam

Guerra del Golfo (Pérsico)

16. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.?

Luchó por los derechos civiles

Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses

17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?

Washington, D.C

18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?

Nueva York (Puerto)

Isla de la Libertad

También se aceptan Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y en el río Hudson

19. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas?

Porque hay una estrella por cada estado

Porque cada estrella representa un estado

Porque hay 50 estados

20. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?

4 de julio

Quiénes pueden presentar el examen cívico en español

Las personas mayores de 65 años con al menos 20 años de residencia permanente pueden presentar el examen en su idioma y estudiar esta versión reducida de la guía, que consta de 20 preguntas especiales.

Algunas personas pueden presentar el examen cívico en español, dependiendo de su edad y del tiempo que hayan sido residentes permanentes en EE.UU. (Facebook/USCIS Español)

Personas que también pueden rendir el examen en su idioma:

Personas de 50 años o más con al menos 20 años como residentes permanentes en Estados Unidos.

Personas de 55 años o más con al menos 15 años como residentes permanentes en Estados Unidos.

Uno de los requisitos para realizar el examen en español es asistir con un intérprete que hable con fluidez tanto español como inglés. El traductor debe presentar una identificación válida y completar el Formulario G-1256. No puede ser el abogado del solicitante ni un testigo del caso.

Qué pasa si no se aprueba el examen

En caso de no aprobar alguna de las partes del proceso (ya sea el examen de educación cívica o la evaluación de inglés), el Uscis otorgará al solicitante una segunda oportunidad para presentar nuevamente la sección que no haya superado.

Quienes no aprueben alguna de las pruebas tendrán la oportunidad de presentarla nuevamente en una segunda cita (Facebook/USCIS Español)

Esta nueva cita generalmente se programa entre 60 y 90 días después de la primera entrevista, lo que permite al aspirante prepararse mejor y reforzar los temas en los que tuvo dificultades.