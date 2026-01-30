¿Cuánto sabes sobre EE.UU.? Responde 10 preguntas del examen de ciudadanía americana

Sobre esta trivia: repasamos algunas preguntas de la nueva versión del examen de ciudadanía del Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó nuevos requisitos para el trámite de ciudadanía americana. Estas actualizaciones, anunciadas el año pasado, siguen vigentes en 2026. Uno de estos cambios se hizo en el examen de educación cívica, que figura entre los requisitos indispensables para conseguir el beneficio.

En septiembre de 2025, el Uscis anunció una versión revisada del examen de naturalización que amplió el banco de preguntas de 100 a 128. Además, ahora el oficial federal hace hasta 20 preguntas, en lugar de las 10 que se hacían anteriormente; y para pasar la prueba, el solicitante debe responder correctamente 12 de las 20 preguntas, mientras que en la versión anterior solo se requerían 6 respuestas correctas de 10.

A partir de esta modificación, los extranjeros que presentaron el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, después del 20 de octubre de 2025, tomarán el nuevo examen; quienes lo hicieron antes, todavía podrán hacer su prueba con los lineamientos de la versión 2008.

En esta trivia, repasamos algunas de las preguntas básicas sobre Estados Unidos que figuran en las guías y pueden aparecer en la prueba para convertirte en ciudadano americano.

