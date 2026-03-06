Examen de ciudadanía 2025-2026: aumenta el número de preguntas que hay que contestar correctamente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció modificaciones importantes en el examen de ciudadanía estadounidense, específicamente en la prueba de educación cívica, que ahora contará con un banco de preguntas actualizado y un mayor número de respuestas correctas necesarias para aprobar.

Cuáles son los cambios del examen de ciudadanía 2025-2026

El Uscis informó que las actualizaciones entraron en vigor el 20 de octubre de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a aplicarse el nuevo examen de naturalización 2025, alineado con la Orden Ejecutiva 14161. Hasta antes de esa fecha, los solicitantes presentaban la versión del examen elaborada en 2008.

Aumentó la cantidad de preguntas de educación cívica de 10 a 20 (Unsplash)

A partir de 2026, toda persona que solicite la ciudadanía mediante el Formulario N-400 deberá prepararse bajo el nuevo esquema. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del banco de preguntas, que ahora contiene 128 preguntas posibles, frente a la versión anterior.

Además, el formato del examen también se modificó: el oficial del Uscis formulará 20 preguntas durante la entrevista, en lugar de las diez que se hacían bajo la versión de 2008. Para aprobar, el solicitante deberá responder correctamente 12 preguntas, en vez de las seis que anteriormente eran suficientes.

Entre las actualizaciones se incluyen preguntas dinámicas que pueden cambiar según el contexto político actual, como nombrar a uno de los senadores del estado donde reside el aspirante, identificar al presidente en funciones de Estados Unidos, mencionar al presidente del Tribunal Supremo o indicar el nombre del gobernador del estado correspondiente.

El examen concluirá cuando el solicitante alcance 12 respuestas correctas —lo que significa que aprobó— o cuando acumule nueve respuestas incorrectas, lo que implicará la reprobación automática.

Excepciones para presentar el examen de inglés y de educación cívica

Existen excepciones para ciertos solicitantes que han residido legalmente en Estados Unidos durante largos periodos. Las conocidas como exenciones 55/15 y 50/20 eliminan el requisito de presentar el examen de inglés, aunque no eximen del examen de educación cívica.

Aunque se tenga la exención 55/15 se debe hacer el examen de educación cívica (Unsplash)

Según el Uscis, califican para estas excepciones:

Personas de 55 años o más que hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 15 años al momento de solicitar la naturalización (excepción 55/15).

al momento de solicitar la naturalización (excepción 55/15). Personas de 50 años o más que hayan sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años (excepción 50/20).

Por otro lado, quienes padezcan una discapacidad médica —ya sea física, del desarrollo o un trastorno mental— que les impida presentar los exámenes de inglés y educación cívica pueden solicitar una exención total.

En estos casos, es necesario presentar el Formulario N-648 (Certificación Médica para Excepciones de Discapacidad), el cual debe ser completado por un médico con licencia, un médico osteópata certificado o un psicólogo clínico autorizado.

Cómo estudiar para el examen de educación cívica

El Uscis cuenta con recursos en línea para que cualquier aplicante a la naturalización pueda prepararse y estudiar para su examen de inglés y de educación cívica, que son totalmente gratuitos. Entre los materiales que tiene en su sitio web, está un listado de las 128 preguntas que integran el nuevo banco de datos.

El Uscis tiene guías y materiales para que los aspirantes se preparen para sus exámenes de ciudadanía (Unplash)

También existen guías en otros idiomas, incluido el español, así como herramientas de autoevaluación y exámenes de práctica que permiten medir el conocimiento sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos antes de acudir a la entrevista de naturalización.