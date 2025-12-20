Qué es la “lotería de visas” y por qué EE.UU. suspendió el programa que otorga más de 50.000 green cards por año

Estados Unidos ha anunciado una drástica medida en su política migratoria, con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicando su intención de suspender el programa de visas de diversidad, conocido popularmente como “lotería de visas”. Esta decisión llega en un momento de alta tensión, impulsada por un reciente y trágico incidente que ha puesto el foco en los criterios de ingreso al país.

Qué significa la suspensión del programa DV1

La administración de Donald Trump, que ha mantenido una postura firme respecto a la inmigración, busca endurecer aún más el sistema, argumentando la necesidad de proteger la seguridad nacional. La suspensión del programa DV1 se presenta como una respuesta directa a preocupaciones sobre la elegibilidad de ciertos individuos para ingresar y residir en el territorio estadounidense.

¿Qué programa de visas ha sido suspendido y por qué?

El DHS anunció su intención de suspender el programa de visas de diversidad (DV1), conocido como “lotería de visas”. La orden fue emitida por la secretaria Kristi Noem, después de que el sospechoso de un tiroteo en la Universidad de Brown y asesinato en el MIT fuera identificado como beneficiario de una green card obtenida a través de este programa.

El mensaje de Kristi Noem sobre la suspensión del programa DV, conocido como lotería de green cards Captura

¿Quién era el sospechoso vinculado al programa DV1?

Claudio Neves Valente, de 48 años y nacionalidad portuguesa, fue identificado como el sospechoso, exalumno de Brown. Llegó a EE.UU. en 2017 con una visa DV1 y obtuvo la residencia permanente. Valente fue hallado muerto el jueves por la noche.

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Policía de Providence, se muestran imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso en el tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Brown (Departamento de Policía de Providence vía AP) Providence Police Dept

¿Qué es el programa de visas de diversidad o “lotería de visas”?

Administrado por el Departamento de Estado, este programa otorga hasta 55.000 tarjetas de residencia permanente anualmente a personas de países con bajos índices de inmigración a EE.UU., seleccionadas de forma aleatoria.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa DV1?

Los solicitantes deben haber completado el equivalente a la educación secundaria o poseer dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación. Además, deben cumplir con los controles de seguridad y elegibilidad estándar.

¿Cuál es la postura del presidente Trump sobre este programa?

El presidente Donald Trump ha sido un férreo crítico de la “lotería de visas” desde su primer mandato, intentando eliminarla tras un ataque terrorista en Nueva York vinculado a un beneficiario. Trump argumenta que el programa compromete la seguridad nacional y busca una reforma migratoria más restrictiva.

La suspensión del programa de visas de diversidad (DV1) se suma a la ofensiva migratoria de la administración Trump Evan Vucci - AP

¿Quién es responsable de la administración del programa DV1?

El Departamento de Estado gestiona la lotería y emite las visas. El DHS, a través del Uscis, se encarga de emitir las tarjetas de residencia permanente. La orden de Noem apunta a suspender la emisión de estas tarjetas, lo que genera dudas sobre la ejecución plena de la medida sin la acción del Departamento de Estado.

¿Esta medida se enmarca en otras acciones migratorias recientes?

Sí, la suspensión del DV1 se suma a una serie de endurecimientos migratorios recientes. Incluyen la revisión de green cards de 19 países “de riesgo”, la suspensión de decisiones de asilo y la expansión de la lista de restricciones de viaje a 39 naciones, marcando una intensificación de las políticas migratorias de Trump.

