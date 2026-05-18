Es oficial: actualizaciones sobre los cambios del Uscis para solicitantes de green card en junio 2026

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) publicó el Boletín de Visas de junio de 2026 con cambios para quienes buscan la green card por empleo. El documento mostró retrocesos en fechas de acción final y advertencias para los ciudadanos de algunos países.

Qué cambia para los solicitantes de green card a partir de junio de 2026

El gobierno de EE.UU. retrocedió las fechas de acción final para India en las categorías EB-1 y EB-2 debido al incremento en el uso durante el año fiscal 2026, según el informe.

El DOS señaló que la elevada demanda obligó a realizar ajustes para mantener la emisión de residencias permanentes dentro de los límites establecidos por la ley migratoria.

Los residentes permanentes adquieren diferentes beneficios en Estados Unidos Freepik

El documento también advirtió que podrían ocurrir nuevos retrocesos durante los próximos meses del año fiscal 2026. Incluso podrían declararse algunas categorías como como “no disponibles”, lo que implica que no habría visas hasta nuevo aviso o hasta el siguiente ciclo fiscal. Esta situación depende del volumen de solicitudes pendientes y del ritmo de aprobaciones durante el verano boreal.

Dentro de las tablas oficiales, la fecha de acción final para India en la categoría EB-1 quedó fijada en el 15 de diciembre de 2022. En el caso de la categoría EB-2, la fecha establecida fue el 1° de septiembre de 2013. Estas determinan qué solicitantes pueden avanzar hacia la etapa final del trámite migratorio.

Qué países aparecen bajo vigilancia por alta demanda de green card

El Boletín de Visas incluyó una advertencia específica para ciudadanos de China dentro de la categoría EB-2. Hay un alto nivel de demanda en esa clasificación y el DOS reconoció la posibilidad de aplicar retrocesos adicionales. O bien, declarar la categoría como no disponible si el uso de visas crece durante los próximos meses.

Hay restricciones de green card para los peticionarios de ciertos países Foto: Freepik

Filipinas también apareció entre los países bajo observación dentro de la categoría EB-3. Su uso alcanzó niveles elevados y eso podría provocar ajustes futuros para evitar que el programa exceda los límites anuales.

Otra categoría es el programa EB-5 no reservado para ciudadanos de India. El boletín indicó que existe la posibilidad de un retroceso o incluso de declarar la categoría como no disponible a partir del próximo mes si la demanda mantiene el ritmo actual.

El DOS indicó que había adelantado fechas para maximizar el uso de visas disponibles antes del cierre del año fiscal. Sin embargo, el incremento en solicitudes obligó al gobierno estadounidense a monitorear nuevamente varias categorías para evitar exceder los límites establecidos.

Para obtener la Green Card se debe cumplir con una serie de requisitos y procedimientos Freepik

Cómo saber qué tabla usar para pedir el ajuste de estatus

La agencia gubernamental recordó que las personas que buscan ajuste de estatus dentro de EE.UU. deben revisar mensualmente la tabla del Uscis para presentar sus solicitudes migratorias.

El sistema utiliza dos esquemas distintos: “Final Action Dates” y “Dates for Filing”. Cada solicitante necesita confirmar cuál le corresponde antes de enviar los formularios relacionados con la residencia permanente. En junio de 2026, para todas las categorías laborales, se debe usar la tabla Final Action Dates.