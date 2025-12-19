Fin a la lotería de green cards: el mensaje oficial de Kristi Noem y los latinos en los que impacta directamente

Mediante un mensaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Estados Unidos anunció que formalmente podrá fin a la lotería de green cards, denominada formalmente como Programa de Visas de Diversidad (DV). Luego del tiroteo en la Universidad de Brown, la administración Trump terminará con esta vía que posibilitaba a extranjeros de múltiples países latinos solicitar una vía legal para emigrar al país norteamericano.

El mensaje de Kristi Noem que anunció el fin del Programa de Visas de Diversidad

Noem comunicó la decisión mediante una publicación que realizó a última hora de este jueves 18 de diciembre en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El mensaje de Kristi Noem sobre la suspensión del programa DV, conocido como lotería de green cards Captura

En primer lugar, la funcionaria confirmó que Claudio Manuel Neves Valente, el responsable del tiroteo que terminó con tres víctimas fatales en la Universidad de Brown, en Rhode Island, había entrado a EE.UU. mediante el programa: “Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país“.

En ese sentido, recordó que Trump había intentado terminar con la lotería de green cards en 2017. Acto seguido, Noem reveló que hará oficial la suspensión del programa mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

“Bajo la dirección del presidente Trump, ordeno inmediatamente al Uscis que suspenda el DV para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, enfatizó.

Fin de la lotería de green cards: cuáles son los países latinos más afectados

El DV habilita a países de un “bajo índice migratorio hacia EE.UU.” poder solicitar el beneficio para vivir legalmente en el país norteamericano, según el sitio web oficial del gobierno estadounidense.

La lotería de green cards permitía a miles de latinos aplicar a la residencia permanente Freepik

Hasta el momento, quienes cumplían con los requisitos y fueran seleccionados podían aplicar para obtener alguno de los 55.000 cupos que ofrece el programa. Las cifras de la edición 2026 muestran que ciudadanos de varias naciones latinoamericanas se postularon.

Luego de más de 20 millones de personas que presentaron una petición inicial, Estados Unidos seleccionó a 129.516 candidatos viables, que pueden comenzar el trámite para intentar obtener la residencia permanente.

Según las cifras oficiales, esta fue la cantidad de solicitantes de países latinos habilitados para el DV 2026:

Argentina : 124.

: 124. Bolivia : 269.

: 269. Chile : 83.

: 83. Costa Rica : 99.

: 99. Ecuador : 1270.

: 1270. Guatemala : 367.

: 367. Nicaragua : 167.

: 167. Panamá : 36.

: 36. Paraguay : 19.

: 19. Perú : 1596.

: 1596. Uruguay 13.

Dado que los cupos son limitados, estos números no corresponden a solicitantes que tenían garantizada su green card, sino a quienes obtuvieron la habilitación para tramitarla mediante el programa.

El Programa de Visas de Diversidad permitía a miles de latinos aplicar a una green card Freepik - Freepik

La lista de países que no pueden participar en la lotería de green cards

A partir del anuncio de Noem, la situación es incierta. En su mensaje, la funcionaria mencionó la suspensión del DV, que todavía no se conoce si será temporal o permanente.

De cualquier manera, Programa de Visas de Diversidad tiene como requisito que los solicitantes cuenten al menos con un título de secundaria o su reconocimiento equivalente y que se desempeñen en una ocupación elegible.

Asimismo, quedan excluidos quienes vengan de países con lo que EE.UU. considera como altos índices migratorios. Esta fue la lista de naciones vetadas para el DV 2026: