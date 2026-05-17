Aumenta la tarifa del formulario I-94 desde el 29 de mayo: cuánto cobra ahora la CBP para entrar a EE.UU.

El gobierno de EE.UU. codificará en sus regulaciones el cobro del formulario I-94, vigente desde el 30 de septiembre de 2025, a partir del 29 de mayo de 2026. La modificación aparece en una regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal y forma parte de los cambios de tarifas migratorias incluidos en la ley H.R.1. El ajuste impacta a personas que ingresan al país por vía terrestre.

Nuevo costo del formulario I-94 para cruces terrestres hacia EE.UU.

La regla federal establece que el trámite del formulario I-94 tendrá un costo total de US$30 para quienes crucen por vía terrestre: US$6 del arancel histórico de frontera más US$24 del nuevo cargo impuesto por HR-1, según el Registro Federal.

Nuevo costo del formulario I-94 para cruces terrestres hacia EE.UU. stock en canva

El I-94 funciona como comprobante oficial de admisión a EE.UU. para visitantes temporales. El sistema registra la fecha de entrada, el tipo de visa y el período autorizado de permanencia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entrega el formulario principalmente a personas que cruzan por tierra desde México o Canadá. Quienes llegan por vía aérea suelen recibir el registro de manera electrónica.

La entidad gubernamental señala que la nueva tarifa busca recuperar costos operativos relacionados con servicios migratorios y procesos administrativos vinculados con inspecciones, emisión de documentos y mantenimiento de sistemas de control fronterizo.

La tarifa de la CBP entrará en vigor el 29 de mayo (Canva) (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

Quiénes deberán pagar el ajuste migratorio desde mayo de 2026

El cobro aplica principalmente para extranjeros no inmigrantes que soliciten un registro I-94 al ingresar por puertos terrestres de entrada. Esto incluye a turistas, visitantes de negocios y otras personas con permisos temporales que necesitan constancia oficial de ingreso al país.

La regla federal aclara que el pago corresponde al procesamiento del documento y no sustituye otras tarifas migratorias existentes. Significa que las personas con visa estadounidense aún deberán cubrir otros costos asociados con solicitudes consulares, permisos o procesos ante agencias migratorias federales.

Otros cambios de tarifas para 2026

La publicación del Registro Federal incluye otros incrementos relacionados con servicios migratorios administrados por el DHS y Uscis que entran en vigor el 29 de mayo. El documento menciona nuevos cobros vinculados con solicitudes de asilo, permisos laborales y procesos humanitarios establecidos por la legislación H.R.1.

Uscis subirá las tarifas de algunos trámites de asilo Freepick - Uscis

Entre las tarifas con modificaciones se encuentran:

Solicitudes de asilo: el gobierno federal incorporó una nueva cuota de US$100 anuales para personas con casos de asilo pendientes ante autoridades migratorias estadounidenses.

el gobierno federal incorporó una nueva cuota de US$100 anuales para personas con casos de asilo pendientes ante autoridades migratorias estadounidenses. Permisos de trabajo para solicitantes de asilo: la nueva regulación fijó un cobro de US$550 para solicitudes iniciales de autorización de empleo y renovaciones vinculadas con casos de asilo.

la nueva regulación fijó un cobro de US$550 para solicitudes iniciales de autorización de empleo y renovaciones vinculadas con casos de asilo. Estatus de Protección Temporal (TPS): el documento federal estableció nuevas cuotas relacionadas con solicitudes y renovaciones de permisos laborales para beneficiarios de TPS.

el documento federal estableció nuevas cuotas relacionadas con solicitudes y renovaciones de permisos laborales para beneficiarios de TPS. Patrocinio de menores no acompañados: la normativa incorporó tarifas para patrocinadores que busquen la liberación de menores migrantes bajo custodia federal.

El Registro Federal señala que la mayoría de estas tarifas comenzarán a aplicarse desde el 29 de mayo de 2026, fecha en que la norma entrará oficialmente en vigor en EE.UU.