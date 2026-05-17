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Aumenta la tarifa del formulario I-94 desde el 29 de mayo: cuánto cobra ahora la CBP para entrar a EE.UU.

La medida federal eleva el costo del documento de entrada y salida que usan millones de viajeros en el país

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La CBP anunció que pronto comenzará a cobrar nuevas tarifas para ciertas solicitudes
La CBP anunció que pronto comenzará a cobrar nuevas tarifas para ciertas solicitudesCBP

El gobierno de EE.UU. codificará en sus regulaciones el cobro del formulario I-94, vigente desde el 30 de septiembre de 2025, a partir del 29 de mayo de 2026. La modificación aparece en una regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal y forma parte de los cambios de tarifas migratorias incluidos en la ley H.R.1. El ajuste impacta a personas que ingresan al país por vía terrestre.

Nuevo costo del formulario I-94 para cruces terrestres hacia EE.UU.

La regla federal establece que el trámite del formulario I-94 tendrá un costo total de US$30 para quienes crucen por vía terrestre: US$6 del arancel histórico de frontera más US$24 del nuevo cargo impuesto por HR-1, según el Registro Federal.

Nuevo costo del formulario I-94 para cruces terrestres hacia EE.UU.
Nuevo costo del formulario I-94 para cruces terrestres hacia EE.UU.stock en canva

El I-94 funciona como comprobante oficial de admisión a EE.UU. para visitantes temporales. El sistema registra la fecha de entrada, el tipo de visa y el período autorizado de permanencia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entrega el formulario principalmente a personas que cruzan por tierra desde México o Canadá. Quienes llegan por vía aérea suelen recibir el registro de manera electrónica.

La entidad gubernamental señala que la nueva tarifa busca recuperar costos operativos relacionados con servicios migratorios y procesos administrativos vinculados con inspecciones, emisión de documentos y mantenimiento de sistemas de control fronterizo.

La tarifa de la CBP entrará en vigor el 29 de mayo (Canva)
La tarifa de la CBP entrará en vigor el 29 de mayo (Canva)(Nathan Howard/Pool Photo via AP)

Quiénes deberán pagar el ajuste migratorio desde mayo de 2026

El cobro aplica principalmente para extranjeros no inmigrantes que soliciten un registro I-94 al ingresar por puertos terrestres de entrada. Esto incluye a turistas, visitantes de negocios y otras personas con permisos temporales que necesitan constancia oficial de ingreso al país.

La regla federal aclara que el pago corresponde al procesamiento del documento y no sustituye otras tarifas migratorias existentes. Significa que las personas con visa estadounidense aún deberán cubrir otros costos asociados con solicitudes consulares, permisos o procesos ante agencias migratorias federales.

Otros cambios de tarifas para 2026

La publicación del Registro Federal incluye otros incrementos relacionados con servicios migratorios administrados por el DHS y Uscis que entran en vigor el 29 de mayo. El documento menciona nuevos cobros vinculados con solicitudes de asilo, permisos laborales y procesos humanitarios establecidos por la legislación H.R.1.

Uscis subirá las tarifas de algunos trámites de asilo
Uscis subirá las tarifas de algunos trámites de asiloFreepick - Uscis

Entre las tarifas con modificaciones se encuentran:

  • Solicitudes de asilo: el gobierno federal incorporó una nueva cuota de US$100 anuales para personas con casos de asilo pendientes ante autoridades migratorias estadounidenses.
  • Permisos de trabajo para solicitantes de asilo: la nueva regulación fijó un cobro de US$550 para solicitudes iniciales de autorización de empleo y renovaciones vinculadas con casos de asilo.
  • Estatus de Protección Temporal (TPS): el documento federal estableció nuevas cuotas relacionadas con solicitudes y renovaciones de permisos laborales para beneficiarios de TPS.
  • Patrocinio de menores no acompañados: la normativa incorporó tarifas para patrocinadores que busquen la liberación de menores migrantes bajo custodia federal.

El Registro Federal señala que la mayoría de estas tarifas comenzarán a aplicarse desde el 29 de mayo de 2026, fecha en que la norma entrará oficialmente en vigor en EE.UU.

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