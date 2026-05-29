Cambios en el Uscis hoy, en vivo: entra en vigor la nueva norma que impone una tarifa anual obligatoria de US$100

A partir de este viernes 29 de mayo de 2026, solicitantes con casos de asilo pendientes en Estados Unidos quedarán alcanzados por la tarifa anual de 100 dólares establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El pago deberá realizarse tras la notificación oficial de la agencia y dentro del plazo indicado para evitar consecuencias sobre el trámite migratorio.

Tarifa anual de asilo del Uscis: qué cambia desde el 29 de mayo

La medida será implementada por el Uscis como parte de los cambios incorporados en la ley H.R. 1 de 2025, una normativa que creó nuevas tarifas migratorias para financiar operaciones federales vinculadas a inmigración y control fronterizo.

La tarifa, conocida oficialmente como Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), deberá abonarse cada año mientras el trámite permanezca pendiente, una vez recibida la notificación correspondiente.

En un comunicado oficial publicado esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la regla busca “implementar las tarifas y requisitos de inmigración de la Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025” y sostuvo que las nuevas medidas apuntan, según el DHS, a “asegurar que los extranjeros paguen los servicios de inmigración”.

Además, la agencia advirtió que no cumplir con el pago dentro del plazo previsto podría derivar en consecuencias migratorias y laborales para los solicitantes.

Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo por el Formulario I-589

La medida alcanza a las personas que tengan pendiente el Formulario I-589, utilizado para solicitar asilo o suspensión de remoción en EE.UU.

Según detalló el Uscis, el cobro tendrá varias características específicas:

Será de US$100 por solicitud y no por persona.

y no por persona. Si una familia presentó un único formulario, deberá pagar una sola tarifa anual.

El pago comenzará un año después de iniciada la solicitud.

de iniciada la solicitud. Uscis enviará una notificación oficial antes del vencimiento.

No existirán exenciones por razones económicas.

El DHS también aclaró que la obligación de pago aplicará sobre los casos que permanezcan abiertos, incluso si fueron iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva regla.

El asilo es un programa humanitario que ofrece protección a personas que ya se encuentran en EE.UU. Freepik

Qué consecuencias migratorias puede enfrentar quien no pague la tarifa del Uscis

De acuerdo con la regla final provisional publicada por el DHS, los solicitantes tendrán 30 días para realizar el pago después de recibir la notificación oficial. “Si un extranjero no paga la AAF en los 30 días posteriores a la notificación, el Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente”, indicó la agencia en el documento oficial.

El texto también agrega que, si la persona “no tiene estatus legal en Estados Unidos, el Uscis, además, iniciará procedimientos de remoción”. Además del posible rechazo del caso migratorio, el DHS explicó que también podrían producirse otras consecuencias:

Uscis podrá denegar solicitudes pendientes de autorización de empleo.

Los permisos laborales ya otorgados sobre la base de un caso de asilo pendiente podrían cancelarse automáticamente.

Las personas sin otro estatus migratorio legal podrían quedar expuestas a procesos de deportación.

Uscis podrá denegar solicitudes pendientes de autorización de empleo Fotomontaje generado con IA

Cómo pagar en línea la tarifa anual de asilo del Uscis

La entidad indicó que el trámite podrá realizarse de manera online a través de su plataforma oficial. Para completar el pago, los solicitantes deberán:

Ingresar al portal de Uscis.

Iniciar sesión o crear una cuenta.

Cargar el Número A y el número de recibo del caso.

Pagar los US$100 mediante tarjeta o transferencia bancaria.

mediante tarjeta o transferencia bancaria. Guardar el comprobante emitido por el sistema.

La regla final provisional entra en vigor el 29 de mayo de 2026, aunque el DHS recibirá comentarios públicos hasta el 29 de junio.