Regla oficial del Uscis: el DHS habilita rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final interina (IFR, por sus siglas en inglés) que formaliza la autoridad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para rechazar o denegar solicitudes de beneficios migratorios que contengan firmas inválidas, incluso si el trámite ya fue aceptado para procesamiento. La medida, publicada en mayo de 2026 y con entrada en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, codifica una práctica que venía siendo aplicada de manera creciente por la agencia y responde a un aumento significativo de casos con deficiencias en las firmas: de 300 casos en el año fiscal 2021 a casi 3.000 en el año fiscal 2025, según datos de adjudicación del propio Uscis.

La nueva facultad discrecional de los oficiales del Uscis

Bajo la norma actualizada, si un oficial del Uscis determina durante la adjudicación que una solicitud no contiene una firma válida, puede tanto rechazar el trámite como denegarlo directamente.

El DHS habilita rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas Pexels

La diferencia es relevante: la denegación implica que el caso se considera completamente adjudicado, lo que permite a la agencia retener las tarifas de presentación e incluso activar derechos de apelación para el solicitante.

El DHS justificó la medida señalando que sus sistemas de procesamiento pueden detectar únicamente deficiencias básicas —como firmas faltantes o escritas en tipografía—, pero no pueden identificar con fiabilidad firmas copiadas y pegadas, firmantes no autorizados o documentos digitalmente manipulados, defectos que solo emergen durante la revisión de fondo del expediente.

Los tipos de firma que activan la denegación del Uscis

La norma endurece criterios que ya venían siendo aplicados en la práctica. De acuerdo con la regulación federal, una firma es válida si es una marca manuscrita original o una reproducción —escaneo, fotocopia, fax— de un documento firmado originalmente a mano.

No son aceptables los nombres escritos en tipografía, las firmas creadas con sellos o procesadores de texto, las imágenes de firma digital insertadas como archivo gráfico en múltiples formularios y las firmas realizadas por representantes legales sin facultad expresa.

El DHS habilita rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas Fotomontaje generado con IA / AP / Freepik

El DHS citó entre las causas del incremento de casos deficientes el uso de firmas copiadas entre distintas presentaciones, herramientas de software y formularios firmados por personas no autorizadas.

Desde septiembre de 2025, abogados de inmigración habían reportado un aumento sostenido de solicitudes de evidencia (RFE) y avisos de intención de denegar (NOID) por estos motivos, según consignó The National Law Review.

El impacto práctico para solicitantes y empleadores

La regla elimina la posibilidad de subsanar una firma inválida una vez presentada la solicitud. Tampoco habrá devolución de tarifas si el Uscis deniega el caso por este motivo, dado que la agencia lo considerará plenamente tramitado.

La norma contempla una excepción limitada: los formularios N-600 y N-600K, correspondientes a solicitudes de ciudadanía por nacimiento o por derivación, solo pueden ser rechazados —no denegados— si la única deficiencia es la firma inválida.

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El período de comentarios públicos corre en forma paralela a los 60 días previos a la entrada en vigor. Organizaciones de defensa de inmigrantes y firmas especializadas en inmigración corporativa ya anunciaron que seguirán el proceso para presentar observaciones ante el Registro Federal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.