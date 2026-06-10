Visa E-2 para mexicanos: actualizan los pasos oficiales para invertir y trabajar de manera legal en EE.UU.

La visa E-2 para mexicanos cuenta con nuevas instrucciones oficiales publicadas el 8 de junio. La actualización detalla el procedimiento que deben seguir inversionistas, empleados y dependientes para solicitar o renovar este permiso que permite desarrollar actividades empresariales en Estados Unidos bajo un tratado comercial vigente entre ambos países.

¿Dónde se procesan las solicitudes de visa E-2 en México?

La Misión de Estados Unidos en México informó que las solicitudes E-2 solo se procesan en dos sedes:

Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México

Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez

El registro en YATRI y el pago de la tarifa son requisitos obligatorios para iniciar el trámite Magnific

Los solicitantes pueden elegir una de estas oficinas para completar el trámite. La actualización también señala que existen instrucciones adicionales para ciudadanos de otros países que soliciten este tipo de visa desde territorio mexicano.

Los nuevos pasos para iniciar el trámite de la visa E-2

Las autoridades establecieron una serie de etapas obligatorias para quienes soliciten o renueven una visa E-2.

Paso 1: crear una cuenta y pagar la tarifa de visa . Todos los solicitantes, incluidos los dependientes y quienes tramiten una renovación, tienen que registrarse en el sistema YATRI y abonar la tarifa correspondiente. En las solicitudes familiares, todos los integrantes necesitan quedar registrados bajo un mismo perfil, aunque cada persona debe realizar su propio pago. La representación diplomática recordó que la tarifa mantiene su vigencia durante un año y que la cita para biométricos debe programarse dentro de ese plazo.

Todos los solicitantes, incluidos los dependientes y quienes tramiten una renovación, tienen que registrarse en el sistema YATRI y abonar la tarifa correspondiente. En las solicitudes familiares, todos los integrantes necesitan quedar registrados bajo un mismo perfil, aunque cada persona debe realizar su propio pago. La representación diplomática recordó que la tarifa mantiene su vigencia durante un año y que la cita para biométricos debe programarse dentro de ese plazo. Paso 2 (Ciudad Juárez) : asistir a la cita de biométricos en cualquier Centro de Atención a Solicitantes en México. Una vez completada, el Consulado revisará el expediente y enviará instrucciones por correo electrónico.

: asistir a la en cualquier Centro de Atención a Solicitantes en México. Una vez completada, el Consulado revisará el expediente y enviará instrucciones por correo electrónico. Paso 2 (Ciudad de México) : enviar el paquete de documentación a la Embajada. Una vez que el expediente sea revisado y considerado completo, la Embajada agendará la cita de biométricos y la entrevista consular.

: enviar el paquete de documentación a la Embajada. Una vez que el expediente sea revisado y considerado completo, la Embajada agendará la cita de biométricos y la entrevista consular. Paso 3: enviar el paquete de documentación. Una vez finalizada la cita de biométricos, el solicitante debe remitir electrónicamente toda la documentación exigida a la oficina consular donde realizará el trámite.

Una vez finalizada la cita de biométricos, el solicitante debe remitir electrónicamente toda la documentación exigida a la oficina consular donde realizará el trámite. Paso 4: esperar la revisión del expediente y la entrevista. Después de recibir la documentación, la sección consular evaluará el caso. Cuando determine que el expediente está completo, asignará una fecha para la entrevista de acuerdo con la disponibilidad existente. Las autoridades también precisaron que las citas E-2 no pueden cancelarse ni reprogramarse. Cualquier modificación debe solicitarse directamente por correo electrónico a la oficina consular correspondiente.

¿Cómo debe enviarse el paquete de solicitud?

La documentación debe enviarse de manera electrónica a la oficina donde se presentará la solicitud. Las direcciones habilitadas son:

Ciudad de México: MexicoCityEvisa@state.gov

Ciudad Juárez: CDJE2Visas@state.gov

El envío debe cumplir requisitos específicos. La documentación solo puede presentarse en formato PDF y no se aceptan archivos vinculados ni comprimidos. Además, el paquete completo no puede superar:

100 páginas de un solo lado

25 MB por correo electrónico

Cuando la documentación exceda ese límite, los solicitantes pueden enviar varios correos electrónicos. En esos casos, se requiere indicar en el asunto la cantidad total de envíos, junto con el apellido, nombre y nombre de la empresa.

Entrevistas obligatorias para nuevas solicitudes y renovaciones

Las instrucciones actualizadas establecen que todas las renovaciones estarán sujetas a entrevista presencial. La medida alcanza a:

Solicitantes principales

Cónyuges

Hijos dependientes

Menores de edad

La representación diplomática indicó que ya no existen renovaciones exentas de entrevista. Todos los solicitantes deben presentarse personalmente en la sede correspondiente. Además, cuando un dependiente no asista a la entrevista programada, deberá recibir una nueva cita según la disponibilidad existente.

Qué perfiles quedan más expuestos bajo las reglas actuales Imagen ilustrativa generada con IA

Los documentos para dependientes y casos especiales

Cuando el titular principal ya posee una visa E-2 aprobada y posteriormente el cónyuge o los hijos solicitan visas derivadas, el paquete documental es más reducido. En esos casos se exige:

Confirmación del formulario DS-160 para cada dependiente.

Evidencia del vínculo familiar mediante acta de matrimonio o nacimiento.

Copia de la visa E-2 del titular principal.

Copia del formulario DS-156E.

Declaración de intención de salir de Estados Unidos.

Formulario I-797, cuando el titular principal haya cambiado su estatus migratorio dentro del país.

La actualización también incluye instrucciones para visas extraviadas o robadas. Quienes se encuentren en esa situación deben presentar una nueva solicitud completa, asistir a una entrevista consular y adjuntar un informe policial junto con la notificación formal de pérdida o robo de la visa.

¿Qué pruebas exige EE.UU. para aprobar una visa E-2?

La documentación requerida se organiza en ocho apartados. La primera sección exige una carta de presentación que describa la empresa y al inversionista principal.

Allí se exige acreditar elementos como la existencia del tratado correspondiente, la nacionalidad del solicitante, la inversión realizada o en proceso, el carácter operativo del negocio, la magnitud de la inversión y la capacidad para desarrollar y dirigir la empresa. Posteriormente deben presentarse documentos administrativos como:

Formulario DS-160.

Formulario DS-156E.

Certificados de nacimiento o matrimonio.

Formularios I-797, cuando correspondan.

Formularios G-28 o G-28I en casos con representación legal.

La evidencia financiera y funcionamiento del negocio

A los solicitantes se les exige acreditar el origen y destino de los fondos invertidos. Para ello pueden presentar documentación vinculada con ventas de propiedades, herencias, préstamos, ganancias empresariales u otras fuentes de financiamiento.

También se requieren estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias internacionales, contratos de compraventa, contratos de franquicia, facturas y acuerdos de arrendamiento. Para demostrar que la empresa opera o iniciará actividades de manera inminente, la documentación puede incluir:

Licencias y permisos.

Facturas de servicios.

Estados bancarios.

Contratos comerciales.

Facturas de ventas.

Proyecciones financieras a cinco años.

Todas las renovaciones de visa E-2 ahora exigen entrevista presencial obligatoria Magnific

Las empresas nuevas deben presentar un plan de negocios elaborado por un contador público certificado con proyecciones financieras a cinco años. En cambio, las compañías ya operativas tienen que aportar estados financieros de los últimos tres años, documentación fiscal reciente y declaraciones tributarias federales de los dos años más recientes.

Por último, los solicitantes deben entregar un currículum vitae y documentación que respalde sus funciones dentro de la empresa. Cuando la visa se solicita como empleado ejecutivo, supervisor o trabajador esencial, también deben demostrarse las capacidades y conocimientos requeridos para ocupar ese puesto en Estados Unidos.