Vive en EE.UU. y no veía a su novio hace dos años, pero él le dio una sorpresa que emocionó a todos: “Llorando”

Dicen que cuando una pareja está en una relación a distancia es cuando más aprende a valorar los pequeños detalles. Las adversidades que se deben superar son muchas. Esa es la situación que vive una mexicana que se mudó a Estados Unidos hace dos años. Desde que se fue, no había vuelto a ver a su novio, por eso él decidió demostrarle lo importante que es su compromiso y le dio una sorpresa inimaginable.

La usuaria @daryy_____ contó a través de un video de TikTok cómo su pareja la sorprendió al llegar de manera imprevista hasta su casa en otro país. Él vive en México, de donde ambos son originarios. En dos años, ninguno había tenido la oportunidad de viajar, por lo que la expectativa del reencuentro era enorme.

Una joven mexicana que vive en EE.UU. recibió una sorpresa de su novio

Con esta motivación, el joven decidió sorprenderla y cruzó varios estados para poder estar con su novia al menos por unos días. “Tienes una relación a distancia y tu novio llega de sorpresa después de dos años de no viajar a Estados Unidos”, se lee en la descripción con la que Dary publicó el clip del romántico momento.

En las imágenes se observa cómo están en medio de una videollamada rutinaria, cuando de pronto la mexicana le pregunta: “¿Tú qué haces?”. Enseguida, el hombre le dice que está en un lugar que no reconoce: “No, nada... es que ando perdido, me siento perdido”. En ese instante, se para en la puerta de la casa de la joven, para mostrarle su verdadera ubicación. Lo único que se escucha es una expresión de sorpresa por parte de la mujer, quien no duda en correr a recibirlo. Cuando abre la puerta, se lleva las manos a la cara en señal de sorpresa, mientras que en su rostro se reflejan todas sus emociones.

Entre risas, el novio la abraza y le hace algunas caricias para tranquilizarla un poco después de la impresión. La pareja se funde en un abrazo que dura varios minutos. Él también le pregunta si imaginaba que se encontrarían así. “Estuve en shock total. Definitivamente, la mejor sorpresa y el mejor fin de semana”, dice la joven en el mismo video. Fue así que, a pesar de que no se lo esperaba, disfrutó al máximo de cada momento que estuvo junto a su amado.

Los novios se abrazaron por varios minutos sin poder creer que por fin estaban juntos @daryy_____/TikTok

La reacción de los usuarios

Si bien la tiktoker no detalló qué hicieron después de la sorpresa, su video logró conmover a millones de personas. Su grabación se volvió viral: hasta el momento acumula 595.000 reproducciones y miles de comentarios de personas que se identificaron con la relación a distancia. “Me hace acordar cuando volví de España después de cuatro años por una promesa que le hice a la mujer de mi vida, y ahora vamos a casarnos”; “Estoy llorando”; “Yo quiero ser esa mujer”; “Esto es lo más bonito que he visto hasta el día de hoy”; “Yo a las 4.0 am llorando por personas que no conozco”; “Algún día”; “Ojalá mi tiempo también pase rápido”, escribieron los usuarios en la publicación.

