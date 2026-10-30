Compró un tractor de 1937 por US$3500 y lo dejó como nuevo: “Es único, raro y una máquina excepcional”

Un agricultor de Wisconsin, en Estados Unidos, adquirió por 3500 dólares un tractor antiguo modelo Allis-Chalmers A de 1937 tras hallarlo en una feria de maquinaria agrícola, y lo restauró por completo. Luego de dedicarle dos años y medio a reparar su motor bloqueado, conseguir piezas originales y restaurar su estructura, le devolvió la vida al vehículo y destacó: “Es único, raro y una máquina excepcional”.

El agricultor que restauró a nuevo un tractor de 1937

Dave Hexom, un agricultor y agrónomo de campo del condado de Lafayette, en Wisconsin, paseaba por la Orange Spectacular Tractor and Equipment Show en Minnesota en 2003 cuando observó el modelo Allis-Chalmers A de 1937.

El agricultor restauró por completo el motor del tractor, que llevaba más de diez años sin funcionar Tractor & Machinery

Tras negociar directamente con el vendedor antes de que otros tres interesados pudieran intervenir, cerró la compra por US$3500 y trasladó el vehículo a su finca en Wisconsin con ayuda de un amigo.

“Tuve suerte porque otras tres personas estaban esperando para hablar con él”, explicó, en diálogo con Farm Progress. Según sus palabras, solo existen entre 400 y 500 unidades Allis-Chalmers A en la actualidad.

Aunque la carrocería y los guardabarros se encontraban en buen estado y con poco óxido, el motor llevaba entre diez y cinco años sin funcionar y estaba completamente bloqueado.

“No tenía agujeros de alfiler ni apenas golpes o abolladuras. Al asiento original le faltaba el cojín de espuma y la tapicería adecuada. Sin embargo, el motor estaba bloqueado y necesitaba ser reconstruido”, señaló Hexom.

El trabajo de dos años y medio para restaurar el tractor de 1937

Para devolverle la vida al Allis-Chalmers Modelo A, el agricultor debió realizar un esfuerzo de dos años y medio de trabajo en el taller de la finca.

Durante el proceso, encontró en Pensilvania un motor más pequeño del que pudo obtener camisas, pistones y otras piezas necesarias para la reconstrucción.

El agricultor dedicó dos años y medio de trabajo a la restauración del tractor de 1937 Freepik

Llevó el radiador a un taller de Brodhead, donde le instalaron un núcleo nuevo, y después de girar la manivela a mano durante casi una hora, el motor finalmente encendió.

La restauración concluyó con el pulido y arenado de los guardabarros, así como una pintura en tono Persing No. 2 que consiguió en Monroe.

Allis-Chalmers A: el tractor de 1937 del que solo se fabricaron 1225 unidades

Fabricado originalmente entre 1936 y 1942 en West Allis, Wisconsin, del Allis-Chalmers Modelo A solo se ensamblaron 1225 unidades, de las cuales se estima que hoy perduran únicamente entre 400 y 500 ejemplares.

El tractor está equipado con un tanque de combustible de 24 galones, caja de cuatro marchas hacia adelante y una marcha atrás, y guiado por una dirección manual que su dueño compara con la de un “tanque Sherman”.

Actualmente, el modelo de 7175 libras (3254 kilogramos) participa activamente en exhibiciones y eventos de arado en Wisconsin. Según relató Hexom, lo llevó a la feria de antigüedades de Union Grove, a Pecatonica Days en Darlington y al evento anual de arado en Belleville.

Según Hexom, la máquina consume entre cuatro y cinco galones de combustible por hora cuando arrastra un arado Allis-Chalmers de tres cuerpos y 14 pulgadas, mientras funciona en segunda marcha.

“En su apogeo, el A se usaba principalmente como tractor de arrastre para trabajos con poleas grandes o para operar trilladoras”, especificó. Para concluir, resaltó la particularidad del vehículo.

“Aunque el A se maneja como un tanque Sherman, es mi tractor favorito porque es único, raro y una máquina excepcional sin igual”, completó.