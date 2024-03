Son latinos y revelan por qué mudarse de Florida a Texas les cambió la vida: “La mejor opción no es Miami”

Escuchar

Una pareja de cubanos inmigrantes en Estados Unidos publicó un video en TikTok donde reveló por qué mudarse de Miami a Texas les cambió la vida. Entre otras razones, ambos coincidieron en que el costo de vida en el estado más grande de EE.UU. es bastante menor que el de Florida. En ese sentido, contaron cuánto dinero destinan al alquiler, seguro, internet, comida y otros gastos fundamentales del mes.

“Mudarnos de Miami a Texas nos cambió la vida. Si eres recién llegado a Estados Unidos, la mejor opción no es Miami, es Texas, por todos los beneficios que trae”, aseguraron. Ambos viven al norte del estado de la Estrella Solitaria, entre Lubbock y Amarillo, donde afirman que “el costo de vida es mucho más barato que en Miami”. Para demostrarlo, dieron detalles de cuánto es su gasto mensual aproximado.

Cuánto cuesta vivir al norte de Texas

Según contaron los jóvenes, lo más caro es el alquiler de su vivienda, que ronda los US$700 al mes. “Obviamente, esto va a variar dependiendo del apartamento que tengan”, explicaron.

En otro video, ante los cuestionamientos de otros usuarios sobre la veracidad de esa cifra, uno de ellos aclaró: “No vivimos para nada en una zona mala. Jamás he oído nada, ni un tiro, ni una delincuencia, ni un robo. Es un condominio supertranquilo, al igual que todos los condominios en el lugar donde vivo. Aquí no hay delincuencia, a pesar de que Texas tiene fama de violento. Es un apartamento amplio, no es un cuartucho ni de cartón”.

En ese sentido, el joven destacó que al norte de Texas, donde ellos viven, “hay muchos lugares en los que se encuentran departamentos de este estilo: Lobo, Odessa, pueblitos como Canyon, Hereford y San Ángelo”. “Pasa que la gente quiere vivir en Austin, Dallas, San Antonio y Houston, pero hay muchos lugares, Texas es muy grande”, expresó.

En cuanto a sus gastos mensuales, otro punto importante se lo lleva el seguro del auto, por el que pagan unos US$96. “Es bastante barato comparado con los seguros de vehículos de Miami”, subrayaron.

Por otro lado, indicaron que “la electricidad sale aproximadamente entre US$150 y US$160 cuando es un mes caro”, aunque “todo depende de si es invierno o es verano”. En el caso específico de internet, pagan unos US$57 mensuales, mientras que desembolsan otros US$80 en los servicios de streaming.

“De comida son entre US$250 y US$300 semanales, que vendrían a ser como US$1000 al mes. El otro gasto que tenemos es por las líneas de teléfono. Por las dos líneas viene saliendo unos US$170″, continuaron. Por último, para cargar la nafta del auto gastan unos US$60 semanales, que al mes serían alrededor de US$240.

El gimnasio es gratis para ellos, ya que viene incluido en el alquiler del condominio donde viven. Respecto de las veces que fueron a comer a un restaurante, explicaron: “Lo más que hemos gastado fueron US$80 para dos personas, con propina y todo”.

Tras detallar punto por punto los gastos de ambos, los dos jóvenes cubanos hicieron el cálculo y concluyeron que actualmente gastan aproximadamente unos US$2500 al mes.