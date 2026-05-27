Brote de ébola: EE.UU. suma al JFK a los aeropuertos con controles de la CBP y restringe la entrada de viajeros

Ante el brote de ébola que fue detectado en países de África, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó mayores controles y revisiones en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. La medida entra en vigor el 28 de mayo y será aplicada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

JFK de Nueva York se suma a los controles por ébola para viajeros hacia EE.UU.

Como una medida preventiva destinada a proteger la seguridad en Estados Unidos, a través de un comunicado la CBP dio a conocer que el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York se suma a las terminales con restricciones de llegada.

La medida implica que la terminal podrá recibir vuelos provenientes de lugares donde se registra un brote de ébola:

República Democrática del Congo

Uganda

Sudán del Sur

En esos casos, personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) “implementará controles sanitarios reforzados para detectar cualquier riesgo o caso sospechoso.

Lista de aeropuertos autorizados en EE.UU. para vuelos vinculados al brote de ébola

La CBP compartió la lista de los aeropuertos que pueden recibir pasajeros provenientes de países en donde se registra un brote de ébola:

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Georgia .

. Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, en Texas .

. Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia .

. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) se unió a la lista de terminales que pueden recibir vuelos con restricciones Ryan Murphy - FR172324 AP

En el último caso, las medidas entran en vigor el jueves 28 de mayo a las 23.59 hs.

Quiénes deberán pasar controles sanitarios por ébola al llegar a EE.UU.

Las restricciones de llegada que impuso la CBP aplican para vuelos y pasajeros que hayan estado en alguno de los países de riesgo dentro de los 21 días anteriores a la fecha de su entrada o intento de entrada a Estados Unidos.

Todos los pasajeros afectados deben someterse a controles sanitarios reforzados. Eso incluye tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los residentes permanentes legales. Quedan excluidas las tripulaciones y los vuelos que transportan únicamente carga, es decir, que no llevan pasajeros ni personal más allá de la tripulación.

Las autoridades sanitarias se mantienen en vigilancia ante el brote de ébola GETTY IMAGES

Qué recomiendan los CDC a viajeros procedentes de DRC, Uganda y Sudán del Sur

Los CDC anunciaron medidas de emergencia para reducir las posibilidades de que el ébola se propague en Estados Unidos, por lo que brindaron las siguientes aclaraciones y recomendaciones: