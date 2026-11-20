La Casa Blanca eligió a Kirsten Davies para ocupar la Dirección Nacional de Ciberseguridad en momentos en que una serie de interrupciones tecnológicas afectó servicios utilizados por millones de personas en Estados Unidos.

Quién es Kirsten Davies, la nueva responsable de seguridad informática en EE.UU.

Davies es la directora de información del Departamento de Defensa y reemplazará a Sean Cairncross, informó Associated Press el 19 de noviembre, sobre la base de publicaciones de integrantes del gabinete. La oficina coordina la estrategia y la política de ciberseguridad del gobierno federal.

Hacker faces a formidable cyber security system with a firewall and artificial intelligence, defending against unauthorized login attempts and ensuring password protection on the computer screen Mdisk - Shutterstock

Según Axios, el cargo de director nacional requiere confirmación del Senado. Davies asumiría de manera interina, ya había sido confirmada por el Senado para su puesto en Defensa. Pero no debe confundirse con una eventual confirmación para la nueva función.

Los episodios recientes afectaron viajes, acceso bancario, servicios de Microsoft y comunicaciones clasificadas, según AP. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no había información que relacionara las fallas entre sí ni con un actor malicioso. Por lo tanto, la coincidencia temporal no demuestra que compartan una causa ni que se hayan debido a un ataque.

Para los hogares que dependen de servicios digitales para trabajar, viajar o gestionar dinero, la designación llega en un contexto de preocupación por la continuidad de sistemas cotidianos.

La noticia en pocas líneas

¿A quién eligió la Casa Blanca para ciberseguridad? A Kirsten Davies, directora de información del Departamento de Defensa.

¿A quién reemplaza Kirsten Davies? A Sean Cairncross, según informó AP el 19 de noviembre.

¿Qué servicios sufrieron interrupciones en EE.UU.? Hubo problemas que afectaron viajes, bancos y comunicaciones, entre otros servicios.

¿Se comprobó una causa común de las fallas? Rubio dijo que no había información que las vinculara entre sí ni con un actor malicioso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.