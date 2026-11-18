Marco Rubio, sobre las fallas tecnológicas en EE.UU.: “No hay motivos para creer que estén relacionadas con otro país”
El secretario de Estado de Donald Trump aseguró que hasta no existe evidencia de un ciberataque ni de que las anomalías técnicas estén vinculadas entre sí
- 4 minutos de lectura'
El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó a los fallos tecnológicos recientes en múltiples sectores privados en Estados Unidos, como ocurrió con Outlook, Google y Apple. En una conferencia de prensa, aseguró que existía “cero evidencia” de que dichos problemas estaban relacionados entre sí.
Qué dijo Marco Rubio en el marco de las fallas tecnológicas en Estados Unidos
Rubio habló sobre los últimos problemas técnicos en una conferencia de prensa en Manila, Filipinas. Allí, aclaró que el incidente que afectó los sistemas de Outlook no tiene vínculos con los problemas técnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que derivó en la suspensión de todas las operaciones en tierra en EE.UU.
“Estos problemas que hemos visto, desde un punto de vista técnico, son independientes entre sí. Eso es lo que indica toda nuestra información. No tenemos ninguna razón para creer lo contrario”, dijo el secretario de Estado.
En ese contexto, explicó que este tipo de interrupciones temporales ocurren cuando los equipos de ciberseguridad de las empresas trabajan para corregir vulnerabilidades detectadas en su sistema.
“Toda gran empresa o entidad en Estados Unidos se defiende de los ataques que pueda recibir, en la mayoría de los casos por parte de ciberdelincuentes. Esto no es nuevo”, dijo.
“Por tanto, a veces, cuando se interviene para reparar un sistema tras identificar una vulnerabilidad, se produce una interrupción temporal en su funcionamiento”, agregó.
Mensaje de Marco Rubio a los estadounidenses: “El fallo pone en relieve nuestra realidad”
Durante su discurso, Rubio señaló que buscaba remarcarle a la ciudadanía que Estados Unidos no se encontraba bajo un “ataque sistemático”.
“La mejor manera de lidiar con la incertidumbre y la inquietud de la gente es compartir de forma transparente lo que sabemos y lo que creemos en términos de la información que tenemos ante nosotros”, aseguró.
No obstante, pese a descartar ciberataques, reconoció que la dependencia tecnológica conllevaba a vulnerabilidades reales, por lo que la ciberseguridad se mantiene como un tema prioritario de discusión.
“Esto pone en relieve la realidad de que ahora estamos interconectados con la tecnología, y que todos los aspectos de nuestra vida se ven afectados por ella: desde si nuestro vuelo despega, hasta si tenemos acceso a nuestra cuenta bancaria o si nuestro teléfono móvil funciona correctamente”, advirtió.
La advertencia del FBI en medio de los fallos tecnológicos
El pasado 13 de noviembre, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió en un comunicado que ciberdelincuentes han utilizado la plataforma ARTEX desde agosto de este año para organizar campañas dirigidas a organizaciones internacionales vinculadas a las finanzas, el gobierno o el sector energético.
“ARTEX puede acelerar las intrusiones desde el objetivo inicial hasta el acceso privilegiado en menos de tres horas. Se insta a las empresas y organizaciones a fortalecer los controles de acceso, monitorear la actividad automatizada sospechosa e informar sobre posibles vulneraciones”, destacó la agencia.
El informe se publica en el marco de una serie de fallos tecnológicos recientes en Estados Unidos. Entre los principales se ubican:
- Transporte aéreo (FAA y aerolíneas): el pasado 13 de noviembre, hubo una suspensión nacional de vuelos por problemas técnicos en la red de telecomunicaciones de la FAA.
- Plataformas tecnológicas: Microsoft experimentó interrupciones en servicios como Outlook y Teams debido a la puesta en marcha de nuevos servidores y parches de seguridad. En el caso de Apple, las caídas temporales en la App Store e iCloud fueron causadas por una actualización interna.