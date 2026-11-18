El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó a los fallos tecnológicos recientes en múltiples sectores privados en Estados Unidos, como ocurrió con Outlook, Google y Apple. En una conferencia de prensa, aseguró que existía “cero evidencia” de que dichos problemas estaban relacionados entre sí.

Qué dijo Marco Rubio en el marco de las fallas tecnológicas en Estados Unidos

Rubio habló sobre los últimos problemas técnicos en una conferencia de prensa en Manila, Filipinas. Allí, aclaró que el incidente que afectó los sistemas de Outlook no tiene vínculos con los problemas técnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que derivó en la suspensión de todas las operaciones en tierra en EE.UU.

“Estos problemas que hemos visto, desde un punto de vista técnico, son independientes entre sí. Eso es lo que indica toda nuestra información. No tenemos ninguna razón para creer lo contrario”, dijo el secretario de Estado.

En ese contexto, explicó que este tipo de interrupciones temporales ocurren cuando los equipos de ciberseguridad de las empresas trabajan para corregir vulnerabilidades detectadas en su sistema.

“Toda gran empresa o entidad en Estados Unidos se defiende de los ataques que pueda recibir, en la mayoría de los casos por parte de ciberdelincuentes. Esto no es nuevo”, dijo.

Marco Rubio destacó que las empresas actuales informan de inmediato sobre los problemas técnicos Mark Schiefelbein - Pool AP

“Por tanto, a veces, cuando se interviene para reparar un sistema tras identificar una vulnerabilidad, se produce una interrupción temporal en su funcionamiento”, agregó.

Mensaje de Marco Rubio a los estadounidenses: “El fallo pone en relieve nuestra realidad”

Durante su discurso, Rubio señaló que buscaba remarcarle a la ciudadanía que Estados Unidos no se encontraba bajo un “ataque sistemático”.

“La mejor manera de lidiar con la incertidumbre y la inquietud de la gente es compartir de forma transparente lo que sabemos y lo que creemos en términos de la información que tenemos ante nosotros”, aseguró.

Marco Rubio advirtió que, en la actualidad, la dependencia tecnológica en la vida cotidiana conlleva vulnerabilidades reales Tierney L. Cross - FR172126 AP

No obstante, pese a descartar ciberataques, reconoció que la dependencia tecnológica conllevaba a vulnerabilidades reales, por lo que la ciberseguridad se mantiene como un tema prioritario de discusión.

“Esto pone en relieve la realidad de que ahora estamos interconectados con la tecnología, y que todos los aspectos de nuestra vida se ven afectados por ella: desde si nuestro vuelo despega, hasta si tenemos acceso a nuestra cuenta bancaria o si nuestro teléfono móvil funciona correctamente”, advirtió.

La advertencia del FBI en medio de los fallos tecnológicos

El pasado 13 de noviembre, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió en un comunicado que ciberdelincuentes han utilizado la plataforma ARTEX desde agosto de este año para organizar campañas dirigidas a organizaciones internacionales vinculadas a las finanzas, el gobierno o el sector energético.

El FBI advirtió que, desde agosto de 2026, diversos actores cibernéticos maliciosos han empleado ARTEX para llevar a cabo campañas dirigidas contra organizaciones a nivel mundial en múltiples sectores, incluidos los servicios financieros X/@FBIDallas

“ARTEX puede acelerar las intrusiones desde el objetivo inicial hasta el acceso privilegiado en menos de tres horas. Se insta a las empresas y organizaciones a fortalecer los controles de acceso, monitorear la actividad automatizada sospechosa e informar sobre posibles vulneraciones”, destacó la agencia.

El informe se publica en el marco de una serie de fallos tecnológicos recientes en Estados Unidos. Entre los principales se ubican: