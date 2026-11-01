Republicanos vs. demócratas en Texas y quién gana las midterms según las encuestas recientes entre los latinos

Los votantes latinos de Texas muestran una ventaja demócrata en las principales contiendas electorales de 2026, según una encuesta que refleja diferencias por región y edad. La economía familiar y la aplicación de las leyes migratorias aparecen entre los factores que podrían influir en el voto hispano.

Qué dicen las encuestas sobre el voto latino en Texas

El sondeo de N+ Univision y YouGov se realizó entre el 13 y el 21 de octubre, con 1000 votantes registrados en Texas y resultados específicos para una muestra de 980 votantes latinos registrados. El margen de error informado fue de aproximadamente 3,8 puntos porcentuales para la muestra estatal y 3,7 para la latina.

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

Entre los votantes latinos, la demócrata Gina Hinojosa obtiene el 52% de la intención de voto para gobernadora, frente al 43% del republicano Greg Abbott. En la contienda por el Senado, James Talarico alcanza el 55%, mientras que Ken Paxton registra el 37%.

La tendencia también aparece en la consulta genérica para la Cámara de Representantes. Los demócratas reúnen el 52% de las preferencias de los latinos, frente al 41% de los republicanos.

En el conjunto del electorado texano, la competencia es más ajustada. Abbott registra el 48% frente al 46% de Hinojosa. En la elección para el Senado, Talarico alcanza el 50% y Paxton el 45%.

En la consulta genérica para la Cámara baja, los republicanos tienen el 48% y los demócratas el 45%.

Las diferencias regionales y generacionales del voto latino en Texas

Las preferencias no son uniformes en todo Texas. En el norte del estado, Abbott aventaja a Hinojosa por unos diez puntos entre los latinos. Los republicanos también tienen una ventaja cercana a 11 puntos en la consulta genérica para la Cámara de Representantes, mientras que la contienda por el Senado aparece prácticamente empatada.

En el centro de Texas, los demócratas lideran por entre 19 y 21 puntos en las tres contiendas analizadas. En el oeste y el sur del estado también muestran ventajas.

Abbott e Hinojosa protagonizan una carrera cerrada, aunque la demócrata tiene la ventaja entre votantes latinos Fotomontaje creado con IA

En la región sureña del Estado de la Estrella Solitaria, Talarico registra su mayor diferencia regional, con una ventaja de 29 puntos.

La edad también marca diferencias. Entre los latinos menores de 35 años, la ventaja de Talarico frente a Paxton creció de 27 a 34 puntos respecto de la encuesta anterior.

Entre los votantes hispanos de 65 años o más, en cambio, su ventaja se redujo de 13 a 3 puntos.

Entre los latinos de 35 a 49 años, la ventaja de Hinojosa cayó de 13 puntos en septiembre a siete puntos en octubre.

Costo de vida y la inmigración, prioridades de los latinos en Texas

La economía familiar aparece como una preocupación central para los votantes latinos. El 42% afirma que la situación financiera de su hogar empeoró durante el último año, mientras que el 23% considera que mejoró.

La encuesta entre votantes latinos de Texas registró las principales preocupaciones y una desaprobación hacia los republicanos Fotomontaje editado con IA

Entre los principales gastos que presionan los presupuestos familiares, la encuesta identifica los alimentos, mencionados por el 63%, la gasolina y el transporte, por el 50%, y los servicios públicos, por el 37%.

Al preguntar por el tema más importante a la hora de votar, el 27% señala el empleo y el costo de vida. La corrupción ocupa el segundo lugar, con el 16%.

En consonancia con estas preocupaciones, el 67% desaprueba la gestión de Donald Trump en materia de costo de vida y el 64% cuestiona su desempeño frente a la corrupción.

La inmigración también divide opiniones. El 56% de los votantes latinos considera que la aplicación de las leyes migratorias fue demasiado lejos. Al mismo tiempo, el 62% apoya una política que combine seguridad fronteriza con una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y puedan superar una verificación de antecedentes.

En 11 de los 12 temas evaluados, los demócratas tienen ventaja entre los latinos. La seguridad fronteriza es la excepción, ya que, en ese punto, los republicanos obtienen el 40% de las preferencias y los demócratas el 38%.