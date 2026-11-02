Últimas encuestas en Texas, Florida y California y quién gana las Midterms elections entre republicanos y demócratas

El próximo martes 3 de noviembre se celebran las midterms elections de Estados Unidos, en las que se renovarán los 435 escaños del Congreso y 35 de los 100 en el Senado. Según las últimas encuestas, los demócratas aventajan a los republicanos en seis de los siete estados clave. Entre ellos, Texas, donde James Talarico lidera la contienda frente al republicano Ken Paxton.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las midterms elections en Texas, Florida y California

En Texas y California se registra un dominio demócrata a pocas horas de las midterms. Según un sondeo realizado por The New York Times / Siena University del 23 de octubre al 1° de noviembre, Talarico aventaja por siete puntos a Paxton (50% a 43%, respectivamente).

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Esta tendencia se mantiene en el estudio de AtlasIntel/Bloomberg, donde el demócrata cuenta con un 50% de imagen positiva y un 47% de imagen negativa, a diferencia del republicano (39% de popularidad y un 59% de desaprobación).

En el Estado Dorado, la ventaja del Partido Demócrata se mantiene en las elecciones a la gobernación. De acuerdo con un sondeo de ActiVote publicado el 31 de octubre, el demócrata Xavier Becerra mantiene un liderazgo holgado de 63.2% frente al 36.8% del republicano Steve Hilton.

De acuerdo con un sondeo de ActiVote, el demócrata Xavier Becerra mantiene un liderazgo de 63.2% frente al 36.8% del republicano Steve Hilton APU GOMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Becerra domina en sectores urbanos (69%), suburbanos (61%) y votantes independientes (71%), mientras que el republicano solo aventaja en el segmento de votantes rurales (56% a 44%).

Por su parte, Florida cuenta con una ventaja republicana. Según un sondeo del Centro de Investigación de la Opinión Pública de la Stetson University (CPOR, por sus siglas en inglés), la republicana Ashley Moody avanza por el escaño de Marco Rubio en el Senado con un 49% de la intención del voto frente al 45% de Angie Nixon.

Moody lidera entre los hombres ( 56% frente al 39% ), mientras que Nixon se impone entre las mujeres ( 50% frente al 42% ).

), mientras que Nixon se impone entre las mujeres ( ). Nixon aventaja a Moody entre los votantes de 18 a 24 años (55% frente al 27%) y de 25 a 44 años (48% frente al 45%). En cambio, la republicana lidera en los segmentos de 45 a 64 años (54% frente al 40%) y de 65 años o más (53% frente al 44%).

En la carrera a la gobernación, el republicano Byron Donalds encabeza con un 51% frente al 45% del demócrata David Jolly entre votantes probables.

¿Republicanos o demócratas? Cómo se mantiene la contienda por las midterms 2026

Los demócratas se mantienen firmes de cara a las midterms 2026. De acuerdo con un sondeo del The New York Times y Siena University realizado entre el 23 de octubre y el 1° de noviembre, los candidatos del Partido Demócrata a la contienda por el Senado de EE.UU. aventajan a sus rivales republicanos en Texas, Michigan, Maine, Ohio y Kansas y Alaska. Así se mantienen los resultados probables:

Michigan : Abdul El-Sayed lidera con 53% frente al 42% del republicano Mike Rogers (ventaja de 11 puntos ).

: lidera con frente al del republicano (ventaja de ). Texas : James Talarico aventaja con 50% frente al 43% del republicano Ken Paxton (ventaja de siete puntos ).

: aventaja con frente al del republicano (ventaja de ). Maine : Troy Jackson encabeza con 51% sobre el 45% de la senadora republicana Susan Collins (ventaja de seis puntos ).

: encabeza con sobre el de la senadora republicana (ventaja de ). Ohio : Sherrod Brown supera con 49% al republicano Jon Husted (44%) (ventaja de cinco puntos).

: supera con al republicano (ventaja de cinco puntos). Kansas : Adam Hamilton lidera con 49% frente al senador republicano Roger Marshall (44%) (ventaja de cinco puntos).

: lidera con frente al senador republicano (ventaja de cinco puntos). Alaska: Mary Peltola supera por 48% a 46% al senador republicano Dan Sullivan (ventaja de dos puntos).

Abdul El-Sayed lidera con el 53% frente al 42% del republicano Mike Rogers, según The New York Times Paul Sancya - AP

Los resultados se relacionan con la aprobación actual del presidente Donald Trump. En ese sentido, solo el 38% de los votantes probables en estos siete estados aprueba la gestión del republicano.

Cómo avanza el Partido Republicano de cara a las midterms 2026

Ante el liderazgo de los demócratas en los sondeos, The New York Times asegura que el Partido Republicano puede modificar la tendencia si el votante indeciso se inclina a su favor.

Un antecedente de este fenómeno se observa en los datos presentados por el medio estadounidense en octubre. Allí, los votantes que definieron su apoyo ese mes se inclinaron por los candidatos republicanos con un margen de nueve puntos.