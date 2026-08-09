Yasmine, trabajadora agrícola en EE.UU.: “Tengo miedo de no volver a casa y no volver a ver a mis hijas”

Un reciente estudio retrata el escenario de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, Yasmine, marcado por el temor a las redadas migratorias. Yasmine, una empleada del sector, contó cómo vive el día a día por el temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En su relato, explicó que cuando sale al trabajo siente miedo de “no volver a casa” y no poder volver a ver a sus hijas.

Yasmine relata el temor de los trabajadores agrícolas ante las redadas del ICE

Bajo la estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, varios sectores laborales en Estados Unidos experimentaron pérdidas de miles de trabajadores, y el agrícola es quizá uno de los más afectados. En este contexto, la organización UFW Foundation publicó un estudio en el que analizó cómo los inmigrantes que trabajan en el rubro sufren la intensificación de las redadas y remociones.

Yasmine, trabajadora agricultora en Estados Unidos, es beneficiaria de DACA y reside en Estados Unidos hace dos décadas Captura de video UFW Foundation

El jueves 30 de julio, la organización presentó los resultados del informe y brindó una conferencia de prensa para ampliar sus conclusiones. Allí, Yasmine, una de las trabajadoras encuestadas, explicó cómo vive cada día antes de ir a su empleo.

“Cuando salgo a trabajar, tengo miedo de no volver a casa y de no volver a ver a mis hijas”, expresó en primer lugar. La inmigrante, madre de dos hijas que son ciudadanas estadounidenses, agregó luego: “Solo salimos cuando es absolutamente necesario, pero si salimos, es para lo indispensable, como comprar alimentos”.

Cómo afectan los operativos del ICE a Yasmine y a sus hijas en Estados Unidos

En la rueda de prensa, Yasmine reveló que tuvo que explicar a sus hijas cómo deberían actuar si ella es detenida por las autoridades migratorias. “Incluso he tenido que hablar con mis hijas sobre lo que podría pasar. Son pequeñas y no entienden del todo lo que está sucediendo, pero intento hablar con ellas y asegurarme de que tengamos un plan”, explicó.

Una de las principales recomendaciones de las organizaciones defensoras de los inmigrantes es contar con un plan familiar en caso de una detención. No obstante, en la familia de Yasmine el temor al ICE es constante.

“El otro día fue el 11° cumpleaños de mi hija y no pudimos celebrarlo por miedo a salir. La separación familiar me preocupa mucho. No sé qué va a pasar. Vivo con estrés, incertidumbre y miedo”, explicó.

Luego, remarcó que contar con un estatus regular en el país cambiaría completamente su panorama. “Tener la posibilidad de obtener la ciudadanía significaría mucho para mí. Cambiaría muchas cosas para mí y mi familia, y aseguraría que mi esposo y yo pudiéramos brindarles una vida mejor a nuestras hijas. Finalmente tendría estabilidad, algo que ahora mismo no tengo”, manifestó.

Redadas migratorias en EE.UU.: las cifras del informe sobre trabajadores agrícolas

El informe publicado por la UFW Foundation, titulado “Under the sun and out of the shadows”, se basa en las respuestas de 2250 trabajadores agrícolas, en su gran mayoría indocumentados y principalmente residentes de California, aunque también participaron personas de otros 15 estados.

El 80% vivió en Estados Unidos por más de 10 años , y un 41% lo hizo por más de 20 años.

, y un 41% lo hizo por más de 20 años. El 41% cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la agricultura, lo que demuestra su alta especialización y habilidad.

En Estados Unidos, el 88% de los trabajadores agrícolas encuestados reportó miedo a la detención y deportación Freepik

En esa línea, el informe encontró que el incremento de redadas migratorias desde principios de 2025 provocó un “efecto paralizante” en las comunidades agrícolas:

El 88% de los encuestados reportó miedo a la detención y deportación .

. El 92% afirmó que las redadas afectaron su empleo .

. El temor forzó a los trabajadores a retirarse de la vida pública: el 61% redujo sus compras , el 29% evitó buscar atención médica y el 21% es extremadamente cauteloso con el uso de sus redes sociales.

, el y el 21% es extremadamente cauteloso con el uso de sus redes sociales. El 90% teme profundamente la separación familiar causada por las deportaciones.

El informe resaltó también que el 42% de los trabajadores no conoce sus derechos ni sabe dónde obtener servicios legales en caso de una operación migratoria, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por este motivo, la organización aboga por la regularización de estos empleados, a través de propuestas como el Farm Workforce Modernization Act (FWMA), con el objetivo de garantizar la unidad familiar y la estabilidad del suministro de alimentos en Estados Unidos.