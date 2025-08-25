Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en EEUU

Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del poderoso cártel de Sinaloa en los años 80, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York, lo que le evita ir a juicio, aunque sus crímenes son punibles con cadena perpetua como su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Culpable", dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que "promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos" en México.

Asimismo tendrá que pagar una multa de US$15.000 millones. Su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.