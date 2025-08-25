Calendario oficial: ¿hay feriados en septiembre 2025?

Con la inminente llegada de septiembre, muchas personas se preguntan si hay algún feriado este año en el noveno mes del año. De esa forma, varios buscan anticiparse a cualquier día extra de descanso que les permita viajar u organizar alguna actividad especial.

De acuerdo al calendario oficial que difunde a Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, en el mes de septiembre no hay ningún asueto nacional. Igualmente, se incluye dos días no laborables el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre por el Año Nuevo Judío. Cabe aclarar que estos solo aplican para los habitantes que profesen la religión judía. Así lo determina la ley 27.399, que establece los feriados y los fines de semana largos.

El 11 de septiembre cierran las primarias en homenaje de Domingo Faustino Sarmiento Archivo

Históricamente, en el noveno mes del año no suele haber feriados en la Argentina. Sin embargo, algunos sectores disfrutan algún día extra de descanso. Uno de los ejemplos más claros es 11 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día del Maestro. Este año cae un jueves y durante la jornada las escuelas primarias cierran sus puestas.

En tanto, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante o el Día de la Primavera en nuestro país, por lo cual se acostumbra que las secundarias y las universidades den este día a sus alumnos y docentes. Sin embargo, este año se da un domingo y no se corre de fecha, por lo cual no se podrá disfrutar de esta jornada extra de descanso.

Por otro lado, el 26 de septiembre se suele conmemorar el Día del Empleado de Comercio, fecha impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Por lo tanto, durante esa jornada los comercios no abren. De todos modos, la fecha se puede trasladar a otro día, tal como el año pasado.

Los locales cierran por el Día del Empleado de Comercio Archivo

Qué fines de semana largos quedan en 2025

Pasado el tercer fin de semana de agosto, en lo que queda del año, habrá fines de semana largos en los meses de noviembre y diciembre; algunos de ellos se extienden por la suma de feriados y días no laborables “puente”, cuya incorporación responde a la política turística nacional y puede variar según decisión de cada empleador.

Noviembre : el segundo fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre . El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el Día de la Soberanía Nacional , trasladado desde el 20.

: el segundo fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al . El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el , trasladado desde el 20. Diciembre: el último fin de semana largo del año estará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. En esta última jornada se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, y es un feriado nacional inamovible.

Previamente, en septiembre no hay feriados y en el mes de octubre se conmemora el Día de la Raza, pero no se conforma un receso extendido, dado que el 12 cae día domingo.

Todos los feriados que quedan en 2025

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)