Los argentinos que deseen planificar alguna actividad en los cuatro meses y medio que quedan hasta finalizar el año, y precisen saber qué fines de semana largos quedan en 2025, pueden consultar el calendario oficial de feriados y días no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete.

Allí figura que, luego del finde semana largo de agosto, hay dos ocasiones en las que habrá un descanso extendido, ubicados en los últimos meses del año, ya que septiembre es un mes sin recesos y octubre tiene un feriado que coincide con un domingo.

Qué fines de semana largos quedan en 2025

Pasado el tercer fin de semana de agosto, en lo que queda del año, habrá fines de semana largos en los meses de noviembre y diciembre; algunos de ellos se extienden por la suma de feriados y días no laborables “puente”, cuya incorporación responde a la política turística nacional y puede variar según decisión de cada empleador.

Noviembre : El segundo fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre . El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el Día de la Soberanía Nacional , trasladado desde el 20.

: El segundo fin de semana largo del mes será de cuatro días e incluye al . El viernes es día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 se celebra el , trasladado desde el 20. Diciembre: el último fin de semana largo del año estará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. En esta última jornada se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, y es un feriado nacional inamovible.

Previamente, en septiembre no hay feriados y en el mes de octubre se conmemora el Día de la Raza, pero no se conforma un receso extendido, dado que el 12 cae día domingo.

Qué ocurre si se trabaja un día feriado

Las leyes laborales argentinas establecen que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas de descanso dominical. Si un empleado trabaja en feriado, debe cobrar el doble de su jornal habitual. Por su parte, en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no; y, de hacerlo, el salario es simple.

En qué se diferencia un feriado de un día no laborable

