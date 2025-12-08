Una gran parte de la ciudadanía argentina gozará de un descanso extendido este fin de semana, por el feriado nacional que corresponde al día lunes; sin embargo, quienes deban presentarse a realizar sus actividades habituales en esta jornada deben saber cómo se paga si se trabaja el feriado del lunes 8 de diciembre.

Quienes trabajen este feriado reciben un pago doble Andrzej Rostek - Shutterstock

Las personas que por algún motivo específico deban presentarse a su lugar de trabajo durante el feriado cuentan con una normativa legal específica para estos casos, por lo que el pago por sus tareas, en el día de asueto, es diferente a cualquiera jornada hábil.

Cómo me pagan si trabajo el feriado del lunes 8 de diciembre

El feriado nacional inamovible de este lunes 8 de diciembre, por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, tiene alcance de todo el territorio, e incluye al total de los trabajadores. No obstante, quienes deban trabajar hoy, tienen un beneficio extra.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical; y en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Qué se celebra este 8 de diciembre

El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina, incluido en el listado de los asuetos de la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. En esta fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta celebración es de gran significado para el catolicismo, ya que festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. La fecha subraya la creencia de que la madre de Jesús fue concebida libre de pecados.

Además de su relevancia religiosa, esta jornada es tradicionalmente el día en que se arma el árbol de Navidad en los hogares argentinos, lo que marca el inicio oficial de la temporada navideña.

El 8 de diciembre es. también, la fecha del armado del árbol de Navidad Unsplash

Qué feriados quedan en diciembre de 2025

De acuerdo con el calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno, una vez transcurrido el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, solamente queda el jueves 25 de diciembre, por Navidad, también de carácter inamovible.

Es importante destacar que el 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, no son feriados nacionales oficiales. Sin embargo, para algunos sectores, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía.