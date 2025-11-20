La llegada de un fin de semana largo en noviembre genera la inquietud entre los argentinos sobre si es feriado el viernes 21 de noviembre, ya que la jornada forma parte de un receso extendido para gran parte de la población.

Este viernes 21 es día no laborable Pixabay

En este sentido, es importante resaltar que el viernes 21 de noviembre es día no laborable, lo que se diferencia de un feriado nacional, debido a que el empleador define si se trabaja o no.

¿Es feriado mañana, viernes 21 de noviembre?

El feriado nacional, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 24, y en ese día rigen las normas de descanso dominical, propias de las jornadas de asueto.

En tanto, el viernes 21 de noviembre es día no laborable con fines turísticos. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días al año, y el de noviembre es el último de 2025, habiéndose utilizado otros en mayo y agosto.

Este fin de semana es el último extralargo del año Alfredo Leiva

¿Cuál es la diferencia legal entre un feriado nacional y un día no laborable?

Es fundamental entender la distinción legal entre un feriado nacional y un día no laborable, establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En el artículo 181, se precisa que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto implica que, si un empleado es convocado a trabajar, debe percibir una remuneración equivalente al doble de un día habitual.

Por otro lado, el artículo 182 indica que los días no laborables son de carácter optativo para el empleador. Si el empleador decide que se trabaje en un día no laborable, el empleado percibirá su salario simple, sin ningún recargo adicional.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, feriado que este 2025 se trasladó al lunes 24. Esta fecha recuerda la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.

En aquel entonces, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla con apoyo de José de San Martín, resistieron una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. La defensa, a pesar de la inferioridad numérica y las condiciones adversas, se extendió por siete horas en la estratégica Vuelta de Obligado del río Paraná, un hito crucial en la defensa de la autonomía nacional.

Todos los feriados que quedan en 2025

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).