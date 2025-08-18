Feriados de 2025: cuándo es el próximo y cuántos quedan en el año

Luego del pasado 17 de agosto, muchos argentinos se preguntan cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan en el año.

Vale recordar que el calendario oficial de fechas con estatus especial ya fue divulgado por el Gobierno. En este documento se establecen todos aquellos días que son feriados nacionales, días no laborables y se comunican todos los cambios o nuevos asuetos que fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Feriados de 2025: cuándo es el próximo

En el mes de agosto hubo dos días con estatus especial. Se trató de día no laborable, por fines turísticos, el viernes 15 de agosto, y además el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martin, el domingo 17 de agosto. Hubo quienes pudieron disfrutar de estas fechas para descansar, pero hay otras personas que no tuvieron diferencias en su calendario y esperan el próximo asueto.

En septiembre no hay feriados ni días no laborables. Si bien el día 21 del noveno mes del año es no laborable en el sector educativo, este 2025 este día cae domingo, así que ni los alumnos ni el cuerpo docente o administrativo podrán disfrutar un día más de descanso.

Octubre sí tiene una fecha especial. Para todos los argentinos, el 12 de octubre es el feriado nacional por el Día de la Raza, también llamado Día de la Diversidad Cultural.

¿Por qué se celebra el 12 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina?

El origen de este día se remonta al 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón comenzó su expedición por el océano Atlántico con el fin de llegar a India. Las naves elegidas para esta misión fueron las tres carabelas Santa María, Niña y Pinta, que partieron desde Puerto de Palos, España.

En esta fecha se recuerda el arribo de Cristóbal Colón a América (Fuente: Alamy)

Tras meses viajando, el 12 de octubre de ese mismo año, el marino Rodrigo de Triana ―quien se encontraba a bordo de La Pinta― fue el primero en anunciar tierra a la vista. La embarcación arribó a la Isla de Guanahani, actualmente conocida como San Salvador, del archipiélago de las Bahamas.

Los reyes de España habían prometido un pago de 10.000 maravedís, una moneda española que se utilizaba en esa época, a quien avistara tierra. Sin embargo, este descubrimiento se le atribuyó a Colón, quien había anotado horas antes en su diario la visualización de la isla.

Esta jornada se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Esta efeméride por mucho tiempo se celebró como el “Día de la Raza” en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, con el pasar de los años se reflexionó acerca de su significado y muchas naciones optaron por destacar la identidad autóctona del territorio, que existía desde antes de esta fecha, y no la acción de conquista por parte de naciones europeas. Es así que se busca promover la difusión y memoria de las distintas culturas que conviven a lo largo del continente.

Cuántos feriados quedan en el año

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)