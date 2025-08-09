LA NACION

Día del Chipá: historia guaraní, auge en la Argentina y 8 lugares porteños para probarlo

En la última década el chipá se ubicó entre los bocados más pedidos en cafeterías y bares

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Alo´s chipá
Alo´s chipáAlo´s

La historia arranca en el universo guaraní: antes de la colonia se elaboraban panes con almidón de mandioca —como el mbujapé— y, con el mestizaje en las reducciones franciscanas y jesuíticas, la masa sumó lácteos y grasas hasta perfilar la chipa moderna de fécula y queso. Así lo documentan el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición de Paraguay (INAN) y materiales de referencia que registran la evolución del pan de mandioca en la región.

De emblema litoraleño pasó a costumbre urbana: en la última década el chipá ganó vidriera en Buenos Aires con listados, rankings y menús que lo ubican entre los bocados más pedidos en cafeterías y bares del prensado en modo sandwich a las versiones rellenas.

Dónde probar chipá en Buenos Aires: clásicos, rellenos y guiños de autor

Simple, prensado y “Chipepa” con Membrillo

Oli Café - chipá
Oli Café - chipáOli Café

En Oli sale calentito, con base de provolone, muzzarella y sardo. Tres versiones marcan la cancha: el simple; el prensado de jamón cocido natural y queso —el más popular—; y la nueva incorporación la chipepa, un cruce dulce-salado con membrillo y reggianito. La masa arranca con un arenado de manteca fría, quesos y mandioca; se hidrata con crema y leche para una miga bien cremosa. “Lo mejor… es que es saladito, bien cremoso, una porción generosa (100 g) y tiene más de una textura”, señala Olivia Saal, chef y dueña de Oli.

Relleno con mollejas y ediciones de limitadas

Puchero - chipá relleno
Puchero - chipá rellenoPuchero

En Puchero, el emblema propone masa crocante por fuera y fundente por dentro, con mozzarella y jamón, mollejas doradas y huevo poché; se acompaña con morrón ahumado, toque cítrico de lima y romero. Por la fecha suman una vegetariana (ragú de hongos, huevo poché, vegetales grillados) y otra carnívora por definirse. Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Con huevos agroecológicos y mandioca orgánica

En ADA, la receta se apoya en materias primas: chipás con 50% de sardo y gouda del Abascay, más leche, huevos agroecológicos y mandioca orgánica. Son levemente más grandes que el formato tradicional y de carácter lácteo marcado, describe Ezequiel “Pollo” Álvarez.

Corazón de patagonzola

La Carbonera - chipá
La Carbonera - chipáLa Carbonera}

En La Terraza de La Carbonera, bajo estructura vidriada y con luz natural, el chipá llega tibio y dorado: masa de mandioca, manteca, leche, huevo, sardo y pategrás con un centro de Patagonzola —azul patagónico intenso y cremoso—. Queda crocante por fuera y suave por dentro. Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo.

Tradicional y Sin TACC

Alo´s chipá
Alo´s chipáAlo´s

En Boutique Alo’s, panadería y pastelería premium del chef Alejandro Féraud, la versión tradicional combina mozzarella, gouda y parmesano con un toque de jugo de naranja; la fécula aporta textura elástica. Son sin TACC y se disfrutan recién horneados. “La clave está en la versatilidad y creatividad, con insumos de alto nivel”, aporta Rancel Nahuel; ideal con té o café de especialidad. Dirección: Blanco Encalada 2110, San Isidro.

Clásico y sándwich

Merienda - chipá
Merienda - chipáMerienda

En Merienda, frente a la plazoleta William Morris, hay dos opciones con almidón de mandioca, harina de maíz, aceite, azúcar, huevos, leche y mezcla de quesos: el chipá típico, de interior húmedo y corteza elástica; y el sándwich de lomito con queso y pesto de albahaca casero. Para acompañar: cafés de especialidad, tés en hebras, jugos o limonadas. Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Espinaca, sardo y toque picante

En Sifón, bar que rinde tributo a la soda, el chipá se amasa desde cero con mandioca, manteca, huevos y jugo de naranja; mezcla de quesos rallados con sbrinz para sumar carácter. Va relleno de espinaca con queso sardo, nuez moscada y pimienta; equilibrio cremoso, herbal y salado. Se sirve sobre chilike (kétchup + sriracha), picante y dulzona, y se termina con hierbas frescas. Direcciones: Jorge Newbery 3881 (Chacarita) y Av. Corrientes 1660 (Paseo La Plaza).

Emmental y Holanda en clave cafetera

Brickell Café - chipá
Brickell Café - chipáBrickell Café

En Brickell Café, spot de Palermo Hollywood con cocina rica, saludable y abundante y vibra playera, los bollos combinan mandioca con Emmental y Holanda. Horneados hasta corteza apenas crujiente e interior suave, quedan simples pero tentadores, para cualquier momento del día. Cafetería de especialidad (granos Puerto Blest) con espresso, flat white y Flat Brickell. Dirección: Soler 6048, Palermo Hollywood.

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. La drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
    1

    “Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente

  2. Trump puso fin a décadas de conflicto entre dos exrepúblicas soviéticas con un acuerdo de paz que inquieta a Rusia
    2

    Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca

  3. Cómo era el examen que ninguno de los alumnos que se presentó pudo revalidar
    3

    Residencias médicas: cómo era el examen que ninguno de los alumnos que se presentó pudo revalidar

  4. Ningún postulante de 117 pudo validar la nota que obtuvo en el examen sospechado de fraude
    4

    Residencias médicas: ningún postulante de 117 pudo validar la nota que obtuvo en el examen sospechado de fraude

Cargando banners ...