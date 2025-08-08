Día del Gato: por qué se celebra hoy y cuáles son los mejores regalos para hacerle a tu mascota

El Día Internacional del Gato se celebra cada 8 de agosto. Se trata de una de las tres fechas anuales que homenajean a este animal, una de las mascotas más queridas por los seres humanos. Mucos aprovechan para hacerle algún obsequio a su mascota. Pero, ¿cuál es el mejor regalo para hacerle?

Señales de que un gato eligió a su persona favorita

Por qué se celebra el Día del Gato hoy

Este día dedicado a los felinos se celebra desde 2002, gracias a la iniciativa de Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con presencia en más de 40 países que junta a expertos en preservación animal y voluntarios para “rescatar, rehabilitar y reintroducir animales en su ambiente, así como también restaurar y proteger sus hábitats naturales”. Se eligió el 8 de agosto porque coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte.

Además de destacar las cualidades de este animal tan querido, la jornada también busca visibilizar los problemas que enfrenta para aprender sobre formas de ayudarlos y protegerlos. IFAW se dedica a rescatar, rehabilitar y reunir a las mascotas con sus dueños después de desastres como terremotos, inundaciones o conflictos humanos. En ese sentido, recomienda prepararse para un desastre antes de que suceda, asegurándose de estar preparado para mantener a la mascota segura y saludable.

Esta fecha busca visibilizar los cuidados que hay que tomar en cuenta a la hora de adoptar un gato (Foto: FreeP¡CK)

Hay que aclarar que esta efeméride se festeja tres veces al año. Por un lado, el 20 de febrero se conmemora la muerte del gato del expresidente estadounidense Bill Clinton. Se llamaba Socks (en español, “medias”) y se había hecho querer por su aparición en muchas conferencias de prensa junto al jefe de Estado norteamericano. En tanto, el 29 de octubre se festeja el Día del Gato en Estados Unidos, impulsado por la activista gatuna Colleen Paige.

Los mejores regalos para hacerle a los gatos

En esta fecha especial, los dueños de felinos pueden optar por agasajar a su mascota. A continuación, un listado de posibles regalos que se le pueden hacer a los gatos:

Juguetes : existe una gran variedad de opciones para entretener a los felinos. Algunos de los más conocidos son los ratones de juguete, las plumas en una varita, pelotas con cascabeles dentro o juguetes interactivos con luces y sonidos.

: existe una gran variedad de opciones para entretener a los felinos. Algunos de los más conocidos son los ratones de juguete, las plumas en una varita, pelotas con cascabeles dentro o juguetes interactivos con luces y sonidos. Rascadores : estos son ideales para que los gatunos afilen sus uñas sin recurrir a los muebles. Hay de distintas formas y tamaños. El más extravagante es el árbol para gatos que incluye diferentes niveles y escondites para que jueguen.

El rascador, un aliado de los gatos para liberar energías unplash

Camas y mantas : los gatos suelen dormir gran parte del día, así que no es una mala opción buscar algo en que puedan estar cómodos. Siempre se sienten atraídos hacia las camas acolchonadas y las mantas suaves.

: los gatos suelen dormir gran parte del día, así que no es una mala opción buscar algo en que puedan estar cómodos. Siempre se sienten atraídos hacia las camas acolchonadas y las mantas suaves. Accesorios : sobre este punto, existe un abanico de posibilidades. Una sugerencia es conseguir algún collar con identificación o ropa que lo mantenga calentito en el invierno. Por otro lado, también pueden ser elementos de higiene o de cuidado. Por ejemplo, se le puede comprar algún peine, cortaúñas o alguna bandeja de arena nueva.

: sobre este punto, existe un abanico de posibilidades. Una sugerencia es conseguir algún collar con identificación o ropa que lo mantenga calentito en el invierno. Por otro lado, también pueden ser elementos de higiene o de cuidado. Por ejemplo, se le puede comprar algún peine, cortaúñas o alguna bandeja de arena nueva. Fuente de agua : se trata de una innovación muy interesante, que le ofrece agua fresca constantemente a los felinos para que se hidraten.

: se trata de una innovación muy interesante, que le ofrece agua fresca constantemente a los felinos para que se hidraten. Comida : los gatos se mueren por las golosinas especiales o el alimento húmedo de alta calidad. Esta fecha puede ser un buen día para darles un gusto.

Los túneles son un juego divertido para los gatos Freepik