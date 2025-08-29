Qué pasaría con el feriado del 12 de Octubre: esto es lo que dice el nuevo decreto del Gobierno

Esta semana el Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial por el cual se aplica un nuevo criterio para correr de fecha a los feriados trasladables nacionales que coincidan con un día del fin de semana. En ese sentido, muchas personas se preguntan que pasará con el asueto del 12 de Octubre, que este año cae un domingo.

De acuerdo a la nueva normativa, todo feriado trasladable que cae tanto un sábado como un domingo puede correrse “al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”. En este nuevo escenario, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza es el único asueto que cumple estas características en lo que queda de este año, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa.

El 12 de octubre conmemora el descubrimiento de América de la mano de Cristóbal Colón (Fuente: Alamy)

Sin embargo, aún no está confirmado su traslado. Esto se debe a que la Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de dicha ley, por lo cual tiene la facultad de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para implementar los cambios que establece el nuevo decreto. Esto incluye la decisión específica de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos dentro de las opciones habilitadas.

Por el momento, el Gobierno todavía no confirmó si se mueve el feriado del 12 de Octubre. De sumar un nuevo asueto en el mes de octubre para crear un fin de semana largo, podría trasladarse al viernes 10 o al lunes 13, de acuerdo a la nueva normativa.

Todo lo que hay que saber sobre el nuevo criterio de los feriados nacionales que comunicó el Gobierno

Así funciona el nuevo criterio para los feriados trasladables que caen un día del fin de semana Freepik

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial este jueves 28 de agosto el Decreto 614/2025, el cual aplica este nuevo criterio para trasladar los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo.

La decisión surgió como una forma de subsanar un vacío legal en la ley 27.399 ―que regula los feriados nacionales―, pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del espíritu original de la norma, que busca generar períodos de descanso extendidos. El texto oficial citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar una reglamentación que respete la voluntad del legislador sin alterar el contenido sustancial de la ley.

Cabe aclarar que el decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles porque la medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente. Por lo tanto, estos días de descanso continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

¿Cuáles son feriados quedan en 2025?

Según el calendario oficial, estos son los feriados nacionales que quedan en el año en la Argentina:

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)