¿Queda algún fin de semana largo en el año?

A medida que el año 2025 se acerca a su fin, muchos argentinos se preguntan si queda algún fin de semana largo. La buena noticia es que el mes de diciembre reserva período de descanso prolongado que permitirá planificar una escapada o simplemente relajarse en casa.

Este receso, que se suma a la inamovible celebración de Navidad, ya está delineado por el calendario oficial de feriados y las leyes vigentes, lo que ofrece una última pausa significativa antes del inicio del nuevo año.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo de diciembre de 2025?

El próximo fin de semana largo en la Argentina se conforma por el asueto del 8 de diciembre. Este año cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal para actividades recreativas o la preparación de las Fiestas.

¿Qué se conmemora el 8 de diciembre y por qué es feriado?

El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina incluido en el listado de los asuetos de la ley 27.399, llamada de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. En esta fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta fecha es de gran significado para el catolicismo, ya que celebra el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta celebración católica busca resaltar los valores de fe, empatía y caridad, que se ven representados en la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. En esta fecha se destaca la doctrina que señala que María de Nazaret, la madre de Jesús, fue a su vez concebida libre de pecados.

Además de su relevancia religiosa, en esta jornada se mantiene la tradición de armar el árbol de Navidad en los hogares argentinos, lo que marca el inicio oficial de temporada navideña.

¿Qué día cae Navidad en 2025?

La Navidad 2025 caerá el jueves 25 de diciembre. Al ser un feriado nacional inamovible y ubicarse en la mitad de la semana, esta fecha no conforma un fin de semana extendido, a diferencia del feriado del 8 de diciembre. La celebración conmemora el nacimiento de Jesús, siendo una de las festividades más importantes para el cristianismo.

¿Cuántos feriados quedan en 2025 y cuáles son?

De acuerdo al calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno, a lo largo de 2025 aún quedan dos feriados en diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Es importante destacar que el 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, no son feriados nacionales. Sin embargo, para algunos sectores como la administración pública, bancos y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía.

