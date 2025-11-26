A semanas de terminar el 2025, muchas personas ya buscan el calendario de 2026 para imprimir mes a mes, y de esta forma poder saber cuándo cae cualquier día del año. Además, e

Cabe aclarar que el gobierno nacional aún no oficializó el calendario de feriados 2026. Sin embargo, se pueden adelantar algunas de las fechas que están previstas en la ley 27.399 ―que regula los feriados nacionales y fines de semana largos―.

Por el momento no se oficializó el calendario de feriados 2026 Gemini

Cada año puede variar la cantidad de feriados que hay, aunque por ley están establecidos cuáles son los asuetos que se aplican a nivel nacional. Esto depende del día de la semana que caigan y si son de carácter “trasladable” o “inamovible”.

En tanto, el Poder Ejecutivo puede correr de fecha a los feriados trasladables para formar un fin de semana largo y que también tiene la posibilidad de establecer tres días como feriados o días no laborables puentes para dar paso a un período extendido de descanso con fines turísticos. En ese sentido, todavía queda por conocer qué asuetos serán incluidos en el año 2026.

Otro factor a tomar en cuenta es que este año se aplicó un nuevo criterio en los feriados que permite correrlos que caen un día del fin de semana. En ese sentido, si un asueto trasladable coincide con un sábado o domingo, se puede mover al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente. De ese modo, la administración de Javier Milei busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399, que no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana. Por lo tanto, esta medida puede cambiar la configuración del calendario oficial de feriados 2026.

Calendario 2026 para imprimir: mes por mes, con los feriados confirmados

A continuación, estos son los calendarios de cada mes de 2026 con sus posibles feriados. Vale aclarar que estos se basan en la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, pero puede haber variaciones con el calendario oficial de feriados del año que viene, que aún no se dio a conocer. Además, los asuetos trasladables pueden correrse se fecha para generar un fin de semana largo. Esto aplica al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (17 de junio), el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (17 de agosto), el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) y el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre)

Enero

Calendario de enero 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Calendario de febrero 2026 Canva

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Calendario de marzo 2026

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Calendario de abril 2026 Canva

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Calendario de mayo 2026 Canva

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Calendario de junio 2026 Canva

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Calendario de julio 2026 Canva

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Calendario de agosto 2026 Canva

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

Calendario de septiembre 2026 Canva

El octavo mes del año es el único que no tiene feriados en la Argentina.

Octubre

Calendario de octubre 2026 Canva

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Calendario de noviembre 2026 Canva

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Calendario de diciembre 2026 Canva

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)