No habrá bancos por dos días: todas las sucursales cierran sus puertas en estas fechas

La actividad presencial en el sistema financiero argentino sufrirá una interrupción durante la ante última semana del mes. Según el cronograma oficial, las sucursales de todas las entidades bancarias del país cerrarán sus puertas el lunes 23 y el martes 24 de marzo.

Esta pausa operativa, que afectará la atención al público en ventanilla, gestiones comerciales y operaciones cambiarias o bursátiles, responde a la coincidencia entre un día no laborable con fines turísticos y una jornada de conmemoración nacional. La medida impacta tanto a la banca pública como a la privada en todo el territorio nacional, que obliga a los usuarios a centralizar sus gestiones exclusivamente en canales digitales y sistemas automatizados.

El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fabian-marelli-11419 - LA NACION

¿Cuándo se interrumpe la atención y qué dice la norma?

El lunes 23 de marzo fue decretado como día no laborable con fines turísticos por el Poder Ejecutivo. Como explica la Ley de Contrato de Trabajo, esta categoría implica una potestad optativa para los empleadores, pero en el caso de las instituciones bancarias, la práctica habitual y normativa de la autoridad monetaria determina el cese total de la atención al público.

Al día siguiente, el martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por tratarse de un feriado nacional inamovible, la suspensión de actividades se torna obligatoria para la totalidad del sector bancario, con el objetivo de garantizar el derecho al descanso de los trabajadores del sector bajo las normas del descanso dominical.

Las alternativas digitales para operar sin efectivo

Para mitigar los inconvenientes que este cierre prolongado pueda generar en la operatoria de individuos y empresas, los bancos ratificaron que el ecosistema digital mantendrá su vigencia plena. Los usuarios podrán realizar transferencias inmediatas, pagar servicios y gestionar sus cuentas a través de las aplicaciones móviles y el home banking oficial de cada entidad.

El home banking de cada banco seguirá disponible a pesar del cierre

La infraestructura tecnológica vigente permitirá, además, que el uso de tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia, funcionen con normalidad en comercios físicos y plataformas virtuales. Del mismo modo, los cajeros automáticos permanecerán operativos durante las 48 horas para permitir la extracción de efectivo, la realización de depósitos y otras gestiones habilitadas por las máquinas, lo que suple la falta de atención humana directa en los edificios bancarios.

La diferencia entre los feriados y los días no laborables

Es importante destacar que el alcance de este fin de semana extendido no es uniforme para todas las actividades económicas. Mientras que la administración pública, las instituciones educativas y los bancos se suman al asueto, otros sectores, como los supermercados, mantendrán su atención habitual. Esta diferencia se fundamenta en la distinción legal establecida entre los feriados nacionales y los días no laborables. Mientras que en los feriados nacionales el trabajador tiene derecho al descanso y, si presta servicios, debe percibir el doble de su remuneración, en los días no laborables la decisión de trabajar recae sobre el empleador; si este opta por la apertura, el empleado recibe su salario simple sin recargos.

Los feriados y los días no laborables no son lo mismo y cada uno tiene sus reglas

En el caso particular del lunes 23, la remuneración es normal, diferenciándose claramente de la jornada del 24, donde rigen las reglas estrictas de compensación salarial por tratarse de una fecha inamovible. Los clientes deberán prever sus necesidades de efectivo y trámites presenciales antes del cierre previsto para el lunes, confiando en las herramientas digitales para las operaciones de rutina durante estas dos jornadas de inactividad bancaria.

Todos los feriados del 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA