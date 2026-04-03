¿Cuándo es el próximo feriado de mayo?
El quinto mes del año arranca con un día extra de descanso que da paso a un fin de semana largo de tres días
- 3 minutos de lectura'
Tras el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y la Semana Santa, muchas personas ya se anticipan a cuándo es el próximo feriado. Habrá que esperar al mes de mayo, el cual inicia con un fin de semana largo de tres días.
Al observar el calendario de feriados 2026 oficial que difunde la Jefatura de Gabinete de la Nación en su sitio oficial, se puede observar que el próximo asueto es el Día del Trabajador, que se conmemora el 1° de mayo. Se trata de una jornada internacional que tiene el fin de reconocer a todos los trabajadores y sus derechos. En distintos puntos del mundo, incluida la Argentina, se acostumbra a hacer marchas para recordar la lucha por adquirir mejores condiciones y contratos laborales, además de manifestar reclamos.
De acuerdo a la ley 27399, que reglamenta el régimen de feriados y fines de semanas largos de nuestro país, este día tiene carácter inamovible, por lo cual no se puede correr a otra fecha por motivos turísticos. De todos modos, en 2026 el Día del Trabajador cae un viernes, lo que da paso a un período extendido de descanso de tres días.
A su vez, este año el quinto mes del año cuenta con un segundo fin de semana largo. Esto se debe a que el feriado del 25 de Mayo, jornada en que se celebra el Día de la Revolución de Mayo, coincide con un lunes, lo que permite tres días consecutivos de receso.
Todos los feriados y días no laborables que quedan en el 2026
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
- 1
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 2
Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
- 3
La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante
- 4
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní