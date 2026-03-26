Feriados de abril 2026: calendario de días no laborables, Semana Santa y fin de semana largo
El cuarto mes del año comienza con un período extendido de descanso; cuáles son los demás asuetos que quedan en el año
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En abril, el calendario nacional marca un período de descanso extendido. Los argentinos disfrutarán de un fin de semana extralargo generado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo. Estos son las dos fechas con estatus especial del cuarto mes del año.
Feriados de abril 2025: calendario de días no laborables, Semana Santa y fin de semana largo
El mes de abril cuenta con dos asuetos nacionales. El primero es el jueves 2 de abril, cuando se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Se trata de una fecha en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en uno de los hechos más importantes de la historia del país. Se conmemora con este feriado que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas.
A su vez, este 2026, el mismo día es Jueves Santo, que, en el calendario oficial, representa un día no laborable. Al coincidir, la fecha se vuelve un feriado nacional, por la efeméride anteriormente expresada.
El segundo feriado es el día siguiente, viernes 3 de abril, por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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