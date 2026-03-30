Estos son los dos días en que no hay bancos en abril 2026 en la Argentina

La actividad presencial en el sistema bancario argentino sufrirá una interrupción durante dos días de abril. Según el cronograma oficial, las sucursales de todas las entidades bancarias del país cerrarán sus puertas el jueves 2 y el viernes 3 de abril.

Esta pausa operativa, que afectará la atención al público en ventanilla, gestiones comerciales y operaciones cambiarias o bursátiles, responde a la coincidencia dos feriados nacionales. La medida impacta tanto a la banca pública como a la privada en todo el territorio nacional, que obliga a los usuarios a centralizar sus gestiones exclusivamente en canales digitales y sistemas automatizados.

Los días en los que los bancos de todo el país cierran sus puertas Andrzej Rostek - Shutterstock

¿Cuándo se interrumpe la atención bancaria?

El jueves 2 de abril cumple una doble función en el esquema de 2026 ya que representa el Jueves Santo y también el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Si bien el Jueves Santo no está pautado como feriado, este año se da la coincidencia con el asueto.

La Ley 27.399, que regula la disposición de los días festivos en la Argentina, conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana, incluye el listado completo de todos los asuetos nacionales obligatorios. La legislación define cuáles fechas poseen carácter inamovible y cuáles permiten traslados. Esta normativa define que el Viernes Santo, que coincide con el 3 de abril, sea feriado.

Las alternativas digitales para operar sin efectivo

Para mitigar los inconvenientes que este cierre prolongado pueda generar en la operatoria de individuos y empresas, los bancos ratificaron que el ecosistema digital mantendrá su vigencia plena. Los usuarios podrán realizar transferencias inmediatas, pagar servicios y gestionar sus cuentas a través de las aplicaciones móviles y el home banking oficial de cada entidad.

Los cajeros, las transferencias y el pago de servicios estarán disponibles durante los días feriados Richard Vogel - AP

La infraestructura tecnológica vigente permitirá, además, que el uso de tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia, funcionen con normalidad en comercios físicos y plataformas virtuales. Del mismo modo, los cajeros automáticos permanecerán operativos durante las 48 horas para permitir la extracción de efectivo, la realización de depósitos y otras gestiones habilitadas por las máquinas, lo que suple la falta de atención humana directa en los edificios bancarios.

Todos los feriados del 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).