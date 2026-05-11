Es oficial: qué pasa con el feriado del 25 de Mayo, según la ley

El calendario nacional marca una fecha clave para el lunes 25 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en la Argentina.

En el feriado del 25 de mayo rigen las normas de descanso dominical Antonio Guillem - Shutterstock

Según la ley 27.399, que regula el sistema de feriados y fines de semana largos, este asueto es de carácter inamovible. Por lo tanto, la fecha mantiene su vigencia original sin traslados turísticos y genera un descanso extendido de tres días al sumarse al sábado 23 y al domingo 24.

Qué pasa con el feriado del 25 de Mayo, según la ley

Respecto a las condiciones laborales para quienes deban desempeñar sus tareas durante este feriado, la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 establece pautas claras para los empleadores y empleados. La normativa dispone que en los feriados nacionales rigen las mismas normas legales que el descanso dominical.

En consecuencia, el trabajador que presta servicios en un día feriado nacional tiene derecho a percibir el doble de la remuneración habitual de una jornada laboral regular. Este mecanismo legal busca garantizar el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, según precisa la legislación vigente.

Por otro lado, los empleados que no realicen sus tareas habituales debido al feriado perciben su salario normal, sin descuentos ni modificaciones, independientemente de que la fecha coincida con un día domingo. Esta disposición busca otorgar seguridad jurídica tanto a las empresas como a la planta de personal en los días de conmemoración nacional.

Los trabajadores y empresas deben tener en cuenta estas pautas legales para asegurar la correcta liquidación de los haberes durante este fin de semana largo.

Qué se recuerda cada 25 de mayo

La relevancia de esta fecha radica en el proceso histórico que dio origen a la nación. El 25 de mayo de 1810 marcó el inicio de la conformación del Primer Gobierno Patrio en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Tras la invasión de Napoleón a España y la falta de autoridad legítima, diversos dirigentes criollos impulsaron la creación de un gobierno autónomo.

El Cabildo fue escenario del desplazamiento de Cisneros y la instauración de la Primera Junta LUIS ROBAYO - AFP

Durante la denominada Semana de Mayo, que transcurrió entre el 18 y el 25 de ese mes, el Cabildo fue escenario del desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la posterior instauración de la Primera Junta.

La historia reconoce a los miembros de la Primera Junta como figuras fundamentales del proceso de emancipación nacional. Este grupo estuvo compuesto por Cornelio Saavedra en la presidencia, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, además de Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales. El 25 de mayo constituye, por lo tanto, el punto inicial de un camino hacia la independencia que se consolidó años más tarde, específicamente el 9 de julio de 1816.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mayo

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA