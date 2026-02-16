Las celebraciones del Carnaval en todo el país generan la inquietud sobre si es feriado mañana, martes 17 de febrero, de acuerdo al cronograma oficial que emite habitualmente la Jefatura de Gabinete.

El martes 17 de febrero es feriado inamovible Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

El calendario de feriados indica que la jornada del martes 17 de febrero tiene carácter de feriado nacional inamovible, por lo que representa una jornada de descanso para gran parte de la ciudadanía argentina.

¿Es feriado mañana, martes 17 de febrero?

Tanto el lunes 16 como el martes 17 de febrero son jornadas de asueto que se acoplan al sábado 14 y domingo 15, conformando un periodo de descanso extralargo, de cuatro días.

¿Cómo es el pago si se trabaja durante los feriados de Carnaval?

Al ser feriados nacionales garantizados por ley, específicamente por la ley 27.399 y tal como lo define la Ley de Contrato de Trabajo, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular. Este mecanismo busca compensar el día de descanso obligatorio establecido por la normativa.

La modalidad de pago durante el feriado Andrzej Rostek - Shutterstock

Cómo funcionan los servicios este martes 17 de febrero

Así es el funcionamiento y limitaciones de los servicios públicos durante el feriado del 17 de febrero:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas .

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán . Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : durante el feriado, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: durante el feriado, todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas este martes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas este martes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Carnaval conforma un fin de semana extendido de cuatro días Mauro V. Rizzi

Todos los feriados del 2026

Febrero

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).