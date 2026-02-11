LA NACION

Fin de semana largo: cómo funcionan los servicios por los feriados de Carnaval

Las dos jornadas de asueto implican restricciones en algunas actividades; qué dependencias cierran sus puertas y cuáles funcionan normalmente

Los servicios durante los días feriados de Carnaval
Durante el fin de semana largo de cuatro días que da inicio a la tercera semana del mes, es importante saber cómo funcionan los servicios por los feriados de Carnaval, y cuáles estarán limitados el lunes 16 y martes 17.

Los colectivos funcionan con la frecuencia de feriados
Los colectivos funcionan con la frecuencia de feriadosWikimedia Commons User:Barcex

Según consta en el calendario oficial de feriados, el lunes 16 y martes 17 son feriados inamovibles por Carnaval y, según el rubro, en ambas jornadas los servicios se prestarán de manera diferente a un día hábil.

Cómo funcionan los servicios por los feriados de Carnaval

Así es el funcionamiento y limitaciones de los servicios públicos durante los días feriados:

  • Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en ambas jornadas.
  • Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
  • Subte Premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.
  • Trenes: en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
Los trenes funionan con cornograma de domingo
  • Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
  • Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas el lunes y martes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
  • Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
  • Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
Los supermercados estrán abiertos el lunes 16 y el martes 17 de febrero
Los supermercados estrán abiertos el lunes 16 y el martes 17 de febreroSoledad Aznarez

Todos los feriados del 2026

Febrero

  • Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
  • Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina
El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina

Marzo

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
