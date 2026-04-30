¿Es feriado mañana, viernes 1° de mayo?

Muchos se preguntan si este viernes 1° de mayo es feriado en la Argentina. De ser así, da paso a un fin de semana largo, ideal para descansar y hasta hacer una escapada.

La ley 27.399, que reglamenta los feriados y fines de semana largos en nuestro país, contempla que el 1° de mayo es un feriado nacional. Esto se debe a que en esta fecha se conmemora el Día del Trabajador, una efeméride internacional donde multitudes salen a las calles y marchan para reclamar mejorías en las condiciones laborales y por los derechos de los trabajadores. La normativa detalla que tiene carácter inamovible, por lo cual no se puede trasladar a otra fecha.

La CGT llamó a una movilización en Plaza de Mayo este jueves 30 de abril por el Día del Trabajador

De todos modos, al observar el calendario de feriados oficial que ofrece el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete, este indica que el Día del Trabajador este año cae un viernes. De esa forma, se conforma un fin de semana largo de tres días.

Cómo me pagan si trabajo el feriado del viernes 1° de mayo

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.

Las personas que trabajan el 1° de mayo reciben el doble de la remuneración diaria (Foto ilustrativa Freepik)

Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre