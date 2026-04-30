¿Es feriado mañana, viernes 1° de mayo?
El Día del Trabajador es un asueto nacional en la Argentina; este año cae un viernes, lo que conforma un fin de semana largo
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Muchos se preguntan si este viernes 1° de mayo es feriado en la Argentina. De ser así, da paso a un fin de semana largo, ideal para descansar y hasta hacer una escapada.
La ley 27.399, que reglamenta los feriados y fines de semana largos en nuestro país, contempla que el 1° de mayo es un feriado nacional. Esto se debe a que en esta fecha se conmemora el Día del Trabajador, una efeméride internacional donde multitudes salen a las calles y marchan para reclamar mejorías en las condiciones laborales y por los derechos de los trabajadores. La normativa detalla que tiene carácter inamovible, por lo cual no se puede trasladar a otra fecha.
De todos modos, al observar el calendario de feriados oficial que ofrece el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete, este indica que el Día del Trabajador este año cae un viernes. De esa forma, se conforma un fin de semana largo de tres días.
Cómo me pagan si trabajo el feriado del viernes 1° de mayo
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.
Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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