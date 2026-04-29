Para fierreros: llega la exposición cerca de CABA ideal para viajar con amigos este fin de semana largo del 1° de mayo

El 6° Encuentro de Autos Antiguos y Clásicos de Villa Cañás tendrá lugar este viernes 1° de mayo, feriado por el Día del Trabajador. El evento se celebra en la localidad de Villa Cañás, Santa Fe, y está pensado para todo el público fierrero. Comienza a las 9 y se emplazará en el cuartel de bomberos para hacer una procesión hacia la plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia.

Exposición de autos clásicos en Santa Fe: dónde y cuándo es el evento

Este fin de semana, la localidad de Villa Cañás será la sede de una exposición de autos clásicos y antiguos que se celebrará el viernes en el cuartel de bomberos y la plaza 9 de Julio. Se esperan modelos del pasado que sean recuerdo de muchos y otros que sean piezas históricas de antaño.

Así es el cronograma de la feria

La juntada comienza a las 9 en el cuartel de bomberos y luego se trasladará por la ciudad hasta la Plaza 9 de Julio.

Villa Cañás una ciudad del departamento General López, provincia de Santa Fe, Argentina. En el mapa se posiciona en el sur de la provincia. Queda a 373 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

¿Es feriado el viernes 1° de mayo?

El calendario de feriados, establecido por la Jefatura de Gabinete, indica que el viernes 1° de mayo es feriado inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador.

Se trata del primer asueto del mes e impacta en diversas actividades de la economía local, ya que no hay atención en la administración pública, escuelas, bancos, empresas privadas y otros rubros que se acoplan a este descanso.

Cómo cobran las personas que trabajen en el feriado del viernes 1° de mayo

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del viernes 1° de mayo, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Gran parte de la ciudadanía podrá disfrutar del feriado del 1° de mayo Shutterstock

Los feriados que quedan en 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

El próximo feriado, que da paso a un fin de semana largo, es el 1° de mayo (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).