Feriados: cuándo es el fin de semana largo de marzo

El calendario de feriados nacionales para 2026 marca una pausa importante en las actividades laborales y educativas durante marzo. La combinación entre una conmemoración nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos permite a muchas personas un fin de semana largo de cuatro días.

En marzo hay un fin de semana largo de cuatro días Mara Sosti

¿Cuáles son los días que conforman el fin de semana extra largo en marzo?

El receso de cuatro días comienza el sábado 21 y continúa el domingo 22 de marzo. A estos días de descanso habitual se suma el lunes 23 de marzo, que el Gobierno decretó como día no laborable con fines turísticos. Finalmente, el martes 24 de marzo se celebra el feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esa forma, se configura un fin de semana extralargo. Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de establecer tres días del año como feriado o día no laborable para impulsar el turismo interno, según establece la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (27.399). Dado que no es posible correr el asueto del 24 de marzo por su carácter inamovible, se determinó agregar un día no laborable previo para permitir un período de descanso extendido de cuatro días que gran parte de la población argentina podrá disfrutar.

¿Cuál es la diferencia legal entre un feriado y un día no laborable?

La ley 20.744 de Contrato de Trabajo establece distinciones fundamentales. En los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Si el trabajador presta servicios durante esa jornada, el empleador debe abonar el doble de una jornada habitual.

¿Qué pasa si tengo que trabajar un feriado o día no laborable?

En cambio, durante los días no laborables, la decisión de trabajar queda a criterio del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas, el empleado percibe su remuneración simple, sin el pago doble obligatorio del feriado.

¿Cómo se cobra el trabajo durante el 24 de marzo?

El 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, el artículo 181 de la ley laboral prohíbe el trabajo en dicha fecha salvo excepciones legales. En caso de que el trabajador deba cumplir funciones, el empleador debe pagar el doble del salario diario habitual.

¿Qué feriados y días no laborables quedan en el calendario de 2026?

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.