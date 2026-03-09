¿Hay feriados en marzo 2026?

Los argentinos planifican sus actividades de marzo , por lo que toman en cuenta el cronograma de feriados oficial para saber si hay feriados este mes. En esta ocasión, está la posibilidad de un descanso extendido a partir de un fin de semana largo, que se da por la combinación de un feriado nacional inamovible y una jornada no laborable con fines turísticos. Esta estructura favorece al turismo y permite un respiro en la mitad del primer semestre del año. La organización del descanso depende de la normativa vigente para cada tipo de jornada.

¿Cuáles son los días feriados y no laborables en marzo?

En marzo, parte de la población disfrutará un fin de semana extralargo Mara Sosti

El calendario marca el martes 24 de marzo como feriado nacional inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A esta fecha se suma el lunes 23 de marzo, jornada definida por el Gobierno como día no laborable con fines turísticos. La decisión de sumar este día extra de descanso se debe a que el 24 de marzo este año cae un martes, por lo que de esa forma se puede generar un período extendido de descanso de cuatro jornadas consecutivas desde el sábado 21 hasta el martes 24.

¿Qué diferencia existe entre un feriado y un día no laborable?

La Ley de Contrato de Trabajo establece distinciones claras en sus artículos 181 y 182 entre los friados y los días no laborables. La diferencias principales están en la remuneración y su obligatoriedad.

En los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, lo que significa que el trabajador percibe el doble de la remuneración habitual si se presta servicios.

En los días no laborables, la decisión de otorgar el asueto queda a criterio del empleador. Si la empresa decide trabajar en un día no laborable, el empleado cobra su salario simple.

¿Cómo se paga el trabajo durante el 24 de marzo?

La personas que trabajan el feriado del 24 de marzo, cobarn el doble de la jornada laboral MilanMarkovic78 - Shutterstock

La normativa laboral vigente estipula que todo trabajador que presta servicios durante un feriado nacional cobra la suma asignada a esa jornada más una cantidad igual. Por lo tanto, el trabajo realizado el 24 de marzo se abona como el doble de un día habitual. Esta protección legal busca asegurar el respeto al descanso en fechas fundamentales del calendario nacional.

¿Cómo queda el calendario de feriados para el resto del año 2026?

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.