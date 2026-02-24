Día del Mecánico: por qué se celebra el 24 de febrero y las mejores frases para compartir

El Día del Mecánico Automotor en la Argentina se celebra el 24 de febrero, una fecha dedicada a reconocer la labor esencial de estos profesionales. Este día es un homenaje a quienes, con su conocimiento y habilidad, garantizan el correcto funcionamiento de los vehículos, por lo que contribuyen tanto a la seguridad vial como al desarrollo del transporte en el país.

El 24 de febrero se celebra en Argentina el Día del Mecánico Automotor Freepik

¿Por qué se celebra el 24 de febrero el Día del Mecánico Automotor en la Argentina?

Esta conmemoración se originó en 1947, cuando Adolfo García, entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), solicitó oficialmente el establecimiento de un día para homenajear a los trabajadores del gremio.

La elección de esta fecha coincidió con el triunfo electoral de Juan Domingo Perón, lo que fortaleció la reivindicación de los derechos laborales en el país. Desde entonces, cada 24 de febrero se reconoce la dedicación y esfuerzo de los mecánicos en toda la Argentina.

Cabe aclarar que se trata de un día no laborable para el sector. Por lo tanto, puede que algunos talleres se encuentren cerrados en distintos puntos del país durante esta jornada.

Las mejores frases para compartir en el Día del Mecánico

Este 24 de febrero es la oportunidad perfecta para mandar un mensaje al mecánico y agradecerle por su trabajo Vladimir Poplavskis

¡Feliz día del Mecánico! Gracias por devolverle la vida a mi motor cada vez que parece rendirse.

Un buen mecánico es como un médico de confianza, pero con las manos llenas de grasa y soluciones. ¡Felicidades!

Gracias por cuidar nuestra seguridad en cada kilómetro. ¡Muy feliz día!

A quien entiende el lenguaje de los fierros y los hace cantar de nuevo: ¡Feliz Día del Mecánico!

Tu dedicación y precisión son el combustible que nos mantiene en marcha. ¡Felicidades en tu día!

Feliz día al único capaz de encontrar ese “ruidito” que hace el auto y yo solo sé explicar.

Gracias por no juzgar mi auto cuando te lo llevo en terapia intensiva. ¡Feliz Día del Mecánico!

A vos, que tenés la paciencia de un santo y el oído de un músico para los motores: ¡Feliz día!

Mecánico: ese mago que convierte un “no arranca” en un “nos vamos de viaje”. ¡Felicidades!

En este 24 de febrero, celebramos el oficio que mueve al país. ¡Feliz Día del Mecánico!

La tecnología cambia, pero el ingenio de un buen mecánico es irremplazable. ¡Muchas felicidades!

Por la trayectoria, el esfuerzo y las manos curtidas por el trabajo: ¡Muy feliz día!

¡Feliz Día del Mecánico! Gracias por mantenernos siempre en la ruta.

A los artesanos de la mecánica, ¡un gran saludo en su día!

Pasión por los fierros, talento en las manos. ¡Feliz Día del Mecánico!

Porque sin mecánicos, el mundo se detendría. ¡Felicidades en su día!

Este facha reconoce el trabajo de los mecánicos