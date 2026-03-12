Feriados de marzo 2026: el calendario completo de fines de semana largo y días no laborables

Los ciudadanos argentinos pueden planificar sus actividades de acuerdo al calendario completo de fines de semana largo y días no laborables de marzo 2026, que se puede consultar en cualquier momento y arroja la información exacta sobre estos días especiales.

La fecha exacta del fin de semana extendido de marzo Gentileza: Turismo Lobería

La Jefatura de Gabinete pone a disposición del público el calendario de feriados que incluye los asuetos de todo el año y los sucesos que se conmemoran en cada uno de ellos.

El calendario completo de fines de semana largo y días no laborables de marzo 2026

El fin de semana extendido del tercer mes del año queda configurado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

¿Cuál es la diferencia entre los días feriados y no laborables de marzo?

La Ley de Contrato de Trabajo establece distinciones claras en sus artículos 181 y 182 entre los feriados y los días no laborables. La diferencias principales están en la remuneración y su obligatoriedad.

En los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, lo que significa que el trabajador percibe el doble de la remuneración habitual si se prestan servicios.

En los días no laborables, la decisión de otorgar el asueto queda a criterio del empleador. Si la empresa decide trabajar en un día no laborable, el empleado cobra su salario simple.

El 24c de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Pilar Camacho

El calendario completo de feriados para el resto de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).