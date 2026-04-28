Feriados de mayo 2026: estos son los días de asueto según el calendario oficial

En el mes de mayo gran parte de la ciudadanía argentina contará con dos jornadas que formarán fines de semana extendidos y resulta importante saber cuáles son los días de asueto según el calendario oficial.

Todos los feriados del mes de mayo Shutterstock

En el quinto mes del año hay dos asuetos nacionales que dan paso a dos fines de semana largos de tres días, uno a principios de mayo y otro hacia el final del mes, que permitirán organizar planes o actividades recreativas.

Estos son los días de asueto de mayo 2026, según el calendario oficial

Al observar el calendario oficial de 2026 que ofrece el sitio de la Jefatura de Gobierno, el primero es el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo. En esta fecha suele haber movilizaciones en distintos puntos del mundo, incluida la Argentina, para reclamar por los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Dado su carácter de inamovible establecido por la ley 27.399, este no se puede correr a otra fecha. De todos modos, este año cae un viernes, por lo que da paso a un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Por otro lado, el segundo feriado del quinto mes del año es el 25 de mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Aunque también se trata de un asueto inamovible, este año cae un lunes y permite otro período de descanso extendido de tres días.

En mayo hay dos fines de semana extendidos de tres días Shutterstock

Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre