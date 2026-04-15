Para organizarse: estos son los días de mayo en que no hay feriados

De cara a mayo, muchos ya buscan organizarse para realizar trámites. En ese sentido, se debe tener en cuenta que habrá dos días del quinto mes del año en que no habrá bancos.

Para ello, hace falta observar el calendario de feriados bancarios 2026 que ofrece el Banco Central (BCRA) en su sitio oficial. Este detalla que en el mes de mayo habrá asuetos el viernes 1°, fecha en que se conmemora el Día del Trabajador; y el lunes 25 por el Día de la Revolución de Mayo.

Durante los feriados bancarios de mayo se puede sacar plata de los cajeros automáticos (Photo by STRINGER / AFP) STRINGER - AFP

En ese sentido, en estos días que coinciden con feriados nacionales estará afectada la atención al público en ventanilla, las gestiones comerciales y las operaciones cambiarias o bursátiles. La medida impacta tanto a la banca pública como a la privada en todo el territorio nacional, que obliga a los usuarios a centralizar sus gestiones exclusivamente en canales digitales y sistemas automatizados.

Para mitigar los inconvenientes que este cierre de los bancos en estos dos días de mayo pueda generar en la operatoria de individuos y empresas, los bancos ratificaron que el ecosistema digital mantendrá su vigencia plena. Los usuarios podrán realizar transferencias inmediatas, pagar servicios y gestionar sus cuentas a través de las aplicaciones móviles y el home banking oficial de cada entidad.

La infraestructura tecnológica vigente permitirá, además, que el uso de tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia, funcionen con normalidad en comercios físicos y plataformas virtuales. Del mismo modo, los cajeros automáticos permanecerán operativos durante las 24 horas para permitir la extracción de efectivo, la realización de depósitos y otras gestiones habilitadas por las máquinas, lo que suple la falta de atención humana directa en los edificios bancarios.

El home banking funcionará durante los feriados de mayo

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre