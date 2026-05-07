El 25 de mayo es un feriado nacional en la Argentina, puesto que se celebra el Día de la Revolución de Mayo. Muchas personas se preguntan si este año hay un fin de semana largo por este asueto, puesto que buscan una oportunidad para hacer alguna escapada.

Para encontrar la respuesta, solo hace falta observar el calendario oficial de feriados que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial. Este indica que en 2026 el feriado del 25 de mayo cae un lunes. Aunque tiene carácter inamovible ―es decir, que no se puede trasladar a otra fecha―, este 2026 da paso a un fin de semana largo. Al anexarse al sábado 23 y el domingo 24 de mayo, permite un receso extendido de tres días.

Hay fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo Mara Sosti

¿Qué se conmemora el feriado del 25 de mayo?

El 25 de mayo se celebra la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina. A través de un proceso que había comenzado una semana antes, ese día se dio comienzo a la conformación del Primer Gobierno Patrio, que significó dejar atrás la figura del virreinato y la dependencia con España.

Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, período conocido como Semana de Mayo, la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, experimentó una serie de acontecimientos políticos que culminaron con el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, la máxima autoridad española. En aquel entonces, el país europeo había sido invadido por Napoleón, y la falta de una autoridad de referencia en la Península Ibérica llevó a un grupo de dirigentes a plantear la posibilidad de un gobierno autónomo.

El Cabildo de Buenos Aires, entonces la capital del Virreinato del Río de la Plata, fue el escenario principal del cambio de mando, del virrey a la Primera Junta de Gobierno patrio.

El Día de la Revolución de Mayo recuerda el Primer Gobierno Patrio

Se trata de una de las fechas más importantes del calendario nacional, dado que durante esta jornada se recuerda la gesta de los próceres criollos que integraron la Primera Junta: Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales.

Por eso, la jornada del 25 de mayo es considerada el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo, pero se concretaría seis años después, el 9 de julio de 1816.

Así queda el calendario oficial de feriados de 2026

Mayo

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre